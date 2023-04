Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

Voici donc la sélection proposée par la journée qui met en avant le foot amateur et l’application qui capte ses moments les plus marquants :

1/ Revel vs AS Toulouse Mirail (senior Départemental 2)

On débute ce best of avec l’art du jeu à une touche de balle. Le numéro 11 toulousain passe le cuir à son meneur de jeu qui talonne à l’aveugle le ballon pour son attaquant qui conclut parfaitement l’action. Avec un banc de touche en folie.

2/ US Davezieux Vidal vs FC Plateau Ardechois (senior D3)

Sous le regard d’un public en train de refaire la tactique de Pep Guardiola, le numéro 19 et son pied gauche nettoie les toiles d’araignées de la lucarne du gardien du FC Plateau Ardéchois. Les supporters n’en croient pas leurs yeux.

3/ FC Talence vs US Coutras (seniors départemental 2)

On part du côté de l’US Coutras : les spectateurs débattent sur le repas du midi, jusqu’au but du numéro 9. Il maîtrise parfaitement le lob, le gardien ne peut rien faire. Du beau Sébastien Lob.

4/ Rueil Malmaison FC vs Sarcelles AAS (U15F R1)

« Frappe » , « frappe » crie le public. La meneuse de jeu de Sarcelles s’exécute et plante une belle lucarne pour son équipe. Tremble, Riyad Mahrez.

5/ US Saint Saturninoise foot vs US Autre Provence (District 3)

Le gardien de l’US Saint Saturninoise lance un regard et fait son dégagement qui finit au fond des filets adverses. Le dernier rempart de l’US Provence n’a rien pu faire. Figé comme la statue de la Liberté.

