Best of des buts amateurs du week-end !

1/ FC de Bologne vs Sport Reunis Neuilly Lêveque

Du soleil, une bonne pelouse de district… Il ne manquait plus qu’un vrai but de numéro 9. C’est l’attaquant du FC de Bologne à la baguette, qui sur une passe en profondeur se joue astucieusement du gardien visiteur d’un joli sombrero ! Derrière, la défense des Jaunes n’est pas des plus inspirées, mais à l’arrivée, on retient l’adresse de l’attaquant bleu qui finit avec sang-froid. Du vrai foot quoi !

2/ SCO Marquion vs FC Fressain Cantin

Alors celle-là, elle est belle ! Cette rencontre de U16 entre deux équipes du nord a été illuminée par un superbe ciseau sur un corner pour le SCO Marquion. Le centre est tendu, le geste parfaitement exécuté et le ballon, lui, finit en pleine lucarne. Imparable pour le gardien visiteur.

3/ US Barroise vs US Routot

Dès l’engagement, c’est allé très vite ! Ce banger de loin nous vient de Normandie où en début de seconde période, le milieu de l’AS Routot réduit le score à 2-1 juste après le second but de son adversaire. Le geste est maîtrisé, la frappe est tendue et le gardien visiteur (trop avancé) est battu. Mais ce fut la seule étincelle dans l’après-midi de l’AS Routot, finalement battu 3-1 par son adversaire.

4/ Espérance Pernoise vs Villeneuve-lez-Avignon

Petit tour dans le Vaucluse, où cette rencontre U15 nous a offert un sacré but. Il vient du numéro 11 de Pernes, servi après un magnifique travail de son numéro 10 dans un petit périmètre. Il s’oriente magnifiquement sur son pied droit, et vient envoyer le ballon dans la lunette d’un tir du plat du pied. Le gardien adverse l’effleure, mais rien n’empêche ce golazo.

5/ Avenir de Matha vs UA Cognac Football

Celui-là, il pue le football. Lancé en profondeur, le numéro 10 de l’Avenir de Matha s’excentre d’abord, effectue son meilleur « Ronaldo chop » (les vrais de FIFA savent) pour éliminer son premier concurrent, enchaîne avec une roulette zidanesque pour passer entre les deux adversaires revenus défendre, en trompe le gardien ensuite. En bonus, la réaction du milieu de Cognac (ça vaut le coup).

