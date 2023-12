Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

En cette période de froid et de neige, rien de mieux pour se réchauffer un peu que le meilleur des buts amateurs de l’internet. Retrouvez la sélection des plus beaux buts, proposée par le site qui met en avant le foot amateur et l’application qui capte ses moments les plus marquants.

1/ US TOUCYCOISE vs CA SAINT-GEORGES (Régional 3)

Ça, c’est de la reprise de volée. Sur une touche de Saint-Georges, le ballon navigue de tête en tête, sans que Toucycoise n’arrive à se dégager. Une énième caboche renvoyée plein axe par la défense locale, et le numéro 6 de Saint-Georges surgit pour envoyer une reprise de volée instantanée depuis l’extérieur de la surface au fond des filets. En frappant la transversale en passant, s’il vous plaît.

2/ PLAINTEL SP vs US PERROS LOUANNEC (Régional 3)

Il a tout fait tout seul. Sur une récupération au milieu de terrain, le joueur de l’US Perros Louannec se retourne, avance un peu, et déclenche à presque 40 mètres des cages adverses. Sa frappe, sublime, vient mourir dans le but du gardien de Plaintel, impuissant sur le coup. Un banger certifié.

3/ JS LANVOLLONNAISE vs LANNION FC (U16 Régional 2)

Parfois, trois touches de balle suffisent pour marquer. Un joueur de Lanvollonnaise remporte son duel au milieu, de la tête. Son coéquipier s’emmène le ballon en une touche et envoie une super demi-volée dans la lucarne gauche de Lannion. Un beau but comme on les aime.

4/ FC CAILLOT vs AS SAINT-BRICE COURCELLES (Séniors District 1)

Ce top manquait un peu de geste acrobatique, alors en voici un rien que pour vos yeux. Sur un coup franc indirect côté gauche, un joueur du FC Caillot donne un bon ballon dans la surface. Un de ses coéquipiers, Adam Mohammed, arrive lancé, et reprend le ballon en réalisant une sorte de retourné acrobatique instantané qui lobe le gardien de Saint-Brice. La naissance d’un nouveau geste ?

5/ AS VILLEY-SAINT-ÉTIENNE vs AS PAGNY-SUR-MOSELLE (Régional 3)

Même dans la défaite, il y a du sublime. Défaits sur leur terrain, les joueurs de Villey-Saint-Étienne se sont quand même offert une des réalisations du week-end. Sur le côté droit, un joueur du club de Meurthe-et-Moselle tente de centrer ou de tirer, difficile à savoir, et lobe le gardien de Pagny. Résultat, un super but, mais qui n’aura pas servi à grand-chose pour cette fois.

