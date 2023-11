Ballon d’or : Le coup de gueule de Deschamps sur les votants et Mbappé

Un excellent allié en politique, Didier Deschamps.

Alors qu’il doit dévoiler ce jeudi sa liste pour les matchs face à Gibraltar et la Grèce, Didier Deschamps devrait y inclure Kylian Mbappé, son capitaine. Gros soutien du Parisien dans sa quête au Ballon d’or, le sélectionneur a poussé un coup de gueule sur la place de son protégé. « Qu’il soit troisième, c’est une déception. Après, ce sont des votes de journalistes du monde entier. Je ne dis pas que Messi ne l’a pas mérité et que Haaland ne l’aurait pas mérité. Il est jeune, mais avec ce qu’il a réalisé, il aurait mérité », a-t-il estimé dans une interview qui sera diffusée sur beIN Sports le 29 novembre.

DD s’en est également pris aux votants, notamment ceux qui ont fait le choix de ne pas inclure Mbappé dans leur top 5, et donc de le priver de points (c’est le cas de l’Algérie, la Bosnie-Herzégovine, le Danemark, le Liban, la Guinée équatoriale, la Norvège, le Panama et la Suisse). « J’étais pour le moins surpris, voire un peu plus du vote de certains. Ne pas mettre Kylian Mbappé dans les cinq premiers, c’est vraiment… Je ne vais pas utiliser le terme malhonnêteté, mais on n’en est pas loin quand même », a-t-il jugé.

Dire qu’il le méritait, ce n’est pas loin non plus.

La FFF lance une nouvelle plateforme d'alerte contre les violences et les discriminations