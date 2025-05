Avant PSG-Inter, Simone Inzaghi balaye les rumeurs l’envoyant en Arabie saoudite

Priorité à la finale.

À quelques jours de la finale de la Ligue des champions, le nom de Simone Inzaghi a été associé à une possible destination lointaine : un départ pour Riyad, une proposition de 50 millions d’euros sur deux ans, et le banc d’Al-Hilal en ligne de mire.

Ce lundi, en conférence de presse, le coach de l’Inter a calmé les ardeurs et balayé les rumeurs. « Ce serait de la folie de parler d’un truc qui n’existe pas, surtout avec ce qui nous attend samedi », a-t-il lâché dans des propos rapportés par l’AFP, les nerfs tendus à 90 minutes du rêve européen. Avant de poursuivre : « Peut-être que vous me connaissez mal, mais l’Inter me connaît, elle. Chaque année c’est pareil : clubs italiens, étrangers, saoudiens… toujours les mêmes bruits »

🔴 Gazzetta : Simone #Inzaghi a bien reçu une offre d'Al-Hilal, qui lui propose 50 millions sur deux ans. Le technicien est entré en phase de réflexion mais ne prendra aucune décision avant la finale de samedi face au PSG. L'Inter veut le conserver et se projette avec lui. pic.twitter.com/moCzaOvTlU — GuillaumeMP (@Guillaumemp) May 26, 2025

Inzaghi donne rendez-vous après la finale

Depuis son arrivée en 2021, le Mister a aligné les trophées comme des perles : un Scudetto en 2024, deux Coupes d’Italie, trois Supercoupes, et maintenant une deuxième finale de C1 en deux ans. La première, perdue 1-0 contre Manchester City, avait laissé un goût amer. Celle de samedi pourrait tout changer.

Pour l’heure, pas question de parler d’avenir. « Après la finale, on s’assiéra tranquillement avec les dirigeants, comme chaque année. On discutera. Le seul objectif, c’est ce qui est bon pour l’Inter, a-t-il insisté. Je suis sous contrat et je suis très bien ici. » De nombreuses sources, saoudiennes comme italiennes, affirment pourtant que le technicien a prévu de s’en aller en fin de saison.

On en reparle dimanche, alors.

