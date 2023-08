Au tour de Carlo Ancelotti de charger Luis Rubiales

Un président ne devrait pas faire ça… et personne d’ailleurs.

Luis Rubiales s’est rendu coupable d’un baiser non consenti à Jenni Hermoso lors des célébrations des Espagnoles après leur titre acquis dimanche en finale du Mondial 2023 contre l’Angleterre (1-0). Depuis, on ne parle plus de cette belle victoire, éclipsée par le président de la Fédération espagnol, sur qui tombent de nombreuses casseroles qu’il semble traîner depuis plusieurs années. Suite aux révélations, quelques clubs ont appelé à la démission du boss de la RFEF et ont reçu le soutien – un peu plus modéré – de Carlo Ancelotti. Ce jeudi, en conférence de presse, l’entraîneur du Real Madrid a évidemment été interrogé sur le sujet et n’a pas botté en touche. « Ce comportement ne m’a pas plu. (…) Ce n’était pas le comportement d’un président de la fédération espagnole », a-t-il indiqué, sourcil levé comme à son habitude. Questionné sur les mesures qui doivent être prises désormais et à propos d’un éventuel licenciement, Carlo Ancelotti a déclaré garder confiance en les instances qualifiées pour prendre la « décision adéquate ».

Maintenant que « Don Carlo » a parlé, l’assemblée générale peut se rassembler pour statuer.

