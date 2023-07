Au Cameroun, Kylian Mbappé annule sa présence à un match amical avec le club de Yannick Noah

Il n’a pas encore reporté son concert, toutefois.

Alors qu’il devait participer ce vendredi à un match amical avec le Vent d’Etoudi, club de seconde division camerounaise présidé par Yannick Noah, Kylian Mbappé a été contraint d’annuler sa venue pour des raisons de sécurité, selon Le Parisien. En effet, alors qu’il réalise actuellement une véritable visite d’État dans le pays de son père, le champion du monde 2018 est confronté à chacun de ses déplacements à une foule en délire, qui cause bien des maux de tête aux autorités locales.

Ses proches l’ont également ressenti, lorsque les forces de l’ordre ont eu les plus grandes peines du monde à contenir quelques 2000 fervents camerounais venus l’acclamer lors de son arrivée à l’aéroport de Yaoundé, jeudi. Mbappé est notamment accompagné sur place par Joakim Noah, avec qui il a visité ce vendredi une école pour sourds et muets de la capitale, entre deux rencontres avec le Premier ministre et le ministre des Sports.

Pourtant, c’est bien du syndrome Kim Kardashian dont le Kyks devrait se méfier…

