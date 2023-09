Athenea del Castillo, seule joueuse à ne pas avoir refusé la sélection espagnole, justifie son choix

Eh oh y’a quelqu’un ?

Alors que 21 des 23 championnes du monde espagnoles ont refusé de retrouver la sélection après les agissements de Luis Rubiales lors de la finale et les semaines qui ont suivi (Claudia Zornoza a elle pris sa retraite internationale et affiché son soutien à ses coéquipières), Athenea del Castillo est la seule joueuse à avoir décidé de rester à disposition de Montse Tomé, qui a succédé à Jorge Vilda à la tête de l’équipe. « Je suis tout à fait d’accord, comme mes coéquipières l’ont déjà exprimé, pour dénoncer tout ce qui s’est passé avec Jenni Hermoso et pour souligner le comportement inapproprié et lamentable de Luis Rubiales », a écrit la joueuse du Real Madrid dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux.

Cette dernière estime toutefois que les départs de Rubiales et Vilda ouvrent la porte à un retour des joueuses en sélection. « Considérant qu’une partie importante de nos demandes a été satisfaite, je n’envisage pas de renoncer à l’appel de la sélection, précise-t-elle. Je crois que la meilleure façon de provoquer les changements que nous réclamons, ou du moins de les initier, est de l’intérieur. » Athenea del Castillo estime également que l’Espagne se doit désormais de défendre son rang, en vue notamment des Jeux Olympiques : « Nous sommes la sélection championne du monde, nous ne pouvons l’oublier. Toutes les joueuses avons passé des semaines horribles après avoir réussi l’un des exploits les plus importants du football espagnol, et je veux aller au football, voir du football et surtout jouer au football. »

Allez, plus que 22 volontaires à trouver.

