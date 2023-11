Arsène Wenger s’inquiète du niveau du football en Inde

En Inde, le football se dit cricket.

En réunion ce lundi avec Kalyan Chaubey, président de la fédération indienne de football, Arsène Wenger a milité pour qu’un plan de développement soit lancé dans le pays, à la manière de ce qui avait été fait au Japon dans les années 1990, alors que le Français y était entraîneur (Nagoya, 1994-1996).

Pour l’ancien coach d’Arsenal, « il est impossible qu’un pays comme l’Inde, qui compte 1,4 milliard d’habitants, ne figure pas sur la carte mondiale du football. » L’Inde pointe actuellement à la 102e place au classement FIFA, et n’a jamais participé à une phase finale de Coupe du monde. Le directeur du développement du football mondial à la FIFA est convaincu « qu’il y a une mine d’or ici, mais pour le moment elle n’est pas complètement explorée, exploitée et encouragée. » Pas plus d’informations sur la nature de ce plan de développement, le budget ou les conditions de sa mise en place, mais l’idée semble faire son bout de chemin dans les hautes instances du football.

La Croatie compte à peine quatre millions d’habitants, si jamais il fallait un exemple.

