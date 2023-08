Arsène Wenger : « Arsenal a les outils pour être champion »

Si Arsène le dit….

Tout juste immortalisé à l’extérieur de la tribune Nord de l’Emirates Stadium à l’occasion des 20 ans de la campagne des Invincibles en Premier League, Arsène Wenger a accordé une interview au site d’Arsenal, publiée ce vendredi. L’homme aux trois titres de champion d’Angleterre avec les Gunners est revenu sur l’émotion que lui a procurée cet hommage, avant d’évoquer l’équipe de Mikel Arteta en longueur.

💬 “Five years on, I feel strongly attached and linked to the club. The attachment is unbelievably strong and it’s funny because it’s Arsène and Arsenal – it looks like my destiny.”

