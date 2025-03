Arne Slot analyse le jeu du Paris Saint-Germain

Qui aura la gonfle, qui sera le plus méfiant ?

Alors que Liverpool s’apprête à disputer son huitième de finale de Ligue des champions sur la pelouse du pari Saint-Germain dans un choc qui promet beaucoup d’intensité, son entraîneur est revenu sur le jeu du club français en conférence de presse. « Il est difficile d’avoir une grande possession de balle contre le PSG, nous devons nous adapter », a ainsi estimé Arne Slot.

« Le PSG est sans aucun doute l’une des meilleures équipes avec le ballon, ils sont vraiment dangereux sur le plan offensif et ils ont un pressing intense, a continué le technicien des Reds, pas avare en compliments. En tirant le PSG, on a eu le tirage le plus difficile. On aurait préféré le Benfica, mais on doit accepter les règles du jeu. »

Au moins, il n’y avait pas de mot grossier cette fois.

