Le tatouage excessif de Nicolás Otamendi

Un peu too much.

Après la trêve internationale, Nicolás Otamendi (35 ans) a décidé de se faire tatouer. Jusqu’ici, rien de bien dingue. Mais le tatouage en question l’est un peu plus. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du défenseur de Benfica, on y voit la tête de Lionel Messi avec le trophée de la Coupe du monde, mais aussi la Pulga représentée de dos. À côté de ça, le trophée de la Copa América 2021, celui de la Finalissima 2022 et du Mondial 2022 sont dessinés.

« Gloire éternelle » est également inscrit sur le corps du joueur. « J’ai vu un tas de choses spectaculaires qui ont été faites de moi avec la coupe, mais qu’un ami comme Otamendi se fasse tatouer est quelque de plus que spécial, a réagi l’intéressé, pour qui apparemment tout est normal. Merci beaucoup Ota ! »

Nicolás Otamendi has dedicated his latest set of tattoos to Lionel Messi 🐐🏆🇦🇷 pic.twitter.com/eaPnt2pOyi — ESPN FC (@ESPNFC) March 31, 2023

Fayot.

PSG : un échec européen de plus