Jürgen Klopp n'est pas pressé de retrouver un club

Du repos, enfin.

Jürgen Klopp a quitté son poste d’entraîneur de Liverpool à la fin de la saison dernière, après neuf années passées sur le banc des Reds, et il ne se voit pas reprendre un club tout de suite. « À partir d’aujourd’hui, c’est fini pour moi en tant qu’entraîneur, a-t-il rappelé ce mercredi à l’Association allemande des entraîneurs de football. Je n’ai pas décidé d’arrêter sur un coup de tête, c’était une décision plus globale. Je recherche le calme, je suis à 100% sur mon quotidien, et j’adore. »

L’Allemand de 57 ans profite de ses journées de repos, alors qu’il doit apprendre à préparer des petits-déjeuners. « Je veux toujours travailler dans le football et aider des gens avec mon expérience. Je verrai ce qu’il y a pour moi, j’ai déjà entraîné les meilleurs clubs du monde. Je suis trop jeune pour jouer au padel et passer du temps avec mes petits-enfants, a-t-il continué. Serais-je à nouveau entraîneur ? Je n’y crois pas pour l’instant. Voyons ce qu’il en est dans quelques mois. Pour l’instant, il n’y a rien de prévu. Nous pourrons peut-être en reparler dans quelques mois. »

Jusqu’au moment où ça va lui manquer.

