Antonio Rüdiger dément avoir été victime de racisme

C’est ce que l’on appelle ne pas jeter de l’huile sur le feu.

Si certains comptes Twitter liés au Real Madrid faisaient hier soir état d’insultes racistes à l’encontre d’Antonio Rüdiger, le défenseur allemand a tenu à vite éteindre la polémique. Apparu très en colère à l’encontre d’un adjoint de Braga à l’issue du match entre le Real Madrid et les Portugais, l’ancien joueur de Chelsea a justifié son énervement par une simple altercation après le coup de sifflet final.

It's all good again guys – I am relaxed 🤞🏾 He definitely did not insult me racially, there was just a little dispute after our ways have crossed each other after the final whistle. Let's focus on Saturday now!!! #HalaMadrid https://t.co/BdcU0iKYyd

— Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) October 24, 2023