Anthony Lopes : « Mon étiquette restera la même jusqu’à la fin de ma carrière »

La boîte à souvenirs.

Dans les colonnes du Parisien ce dimanche, Anthony Lopes (32 ans) est revenu sur son rapport aux Olympicos, qui ont – entre autres – ciselé sa carrière en club. En marge d’OL-OM en clôture de la 32e journée de Ligue 1, le portier international portugais des Gones a notamment abordé la baston générale de mars 2018 : « Cela a été difficile personnellement. J’ai été pointé du doigt, à juste titre : je ne m’en suis jamais caché et je l’ai toujours assumé. Cela a été l’un des moments les plus délicats de ma carrière d’un point de vue émotionnel. Mais j’ai su repartir de l’avant », assure le gardien casse-cou.

Ce triste point de repère (Lopes avait cogné un membre du staff marseillais et pris 5 matchs de suspension, tandis que Marcelo et Adil Rami étaient en roue libre), a pourtant eu des vertus, puisqu’il a permis un travail introspectif et l’arrivée à maturité du dernier rempart rhodanien, malgré des controverses à répétition : « J’ai essayé de me voiler la face il y a quelques années, mais j’ai pleinement conscience que mon étiquette restera la même jusqu’à la fin de ma carrière. Cela me permet au contraire de me focaliser encore plus sur moi-même et sur mon travail, sans écouter ce qui se dit à droite ou à gauche. »

À jamais le premier joueur qui a réussi à mettre d’accord les Marseillais et les Bastiais.

Pronostic Lyon OM : Analyse, cotes et prono de l'Olympico !