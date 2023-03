Angleterre : une enquête ouverte contre Erling Haaland

Beaucoup serait déjà dans ce cas.

The Sun a dévoilé des images d’Erling Haaland, téléphone en main alors qu’il conduisait ce lundi 27 mars. Ce mercredi 29 mars, la police de Manchester a annoncé ouvrir une enquête contre l’attaquant citizen selon la BBC.

City's Erling Haaland caught using phone while driving £300k Rolls-Royce https://t.co/XnGQi9udGf — Sun Sport (@SunSport) March 27, 2023

Selon les médias d’outre-Manche, les faits se seraient déroulés le 15 mars dans le quartier de New Islington, à Manchester, près de l’antre de Manchester City. Le joueur était forfait pour la trêve internationale suite à une blessure à l’aine et n’a pas disputé les matchs qualificatifs pour l’Euro 2024 avec la Norvège. Suite à son comportement au volant, l’attaquant de 22 ans risque un retrait de six points sur son permis de conduire et une amende de 200£.

Une pénalité financière qui ne devrait pas vraiment mettre à mal le compte en banque du Norvégien.

