Angers arrache un point à Reims

Stade de Reims 2-2 Angers SCO

Buts : Ito (11e) & Balogun (54e) pour Reims // Sabanovic (46e) & Abdelli (60e) pour le SCO

Le SCO n’est pas encore mort.

Officiellement relégués depuis un moment, les Angevins n’ont pas envie d’entrer encore un peu plus dans le livre des records et la 28e défaite de la saison n’a pas vu le jour à Reims (record détenu par le RC Lens de 1989). Mais à Delaune, Angers a été tout proche de rejoindre le RCL à ce triste palmarès après avoir été mené deux fois par les Rémois. En perte de vitesse en cette fin de saison, les Champenois avaient fait ce qu’il fallait dans un premier acte bien terne qui a vu Ito ouvrir le score rapidement à la tombée d’une transversale millimétrée d’Abdelhamid (1-0, 11e). Un but sur la seule occasion d’un premier acte qui sentait bon les vacances, dans la douceur marnaise.

Mais les Angevins ont finalement montré des signes de vie, dans cette fin de saison cauchemardesque. Thioub a ainsi mis le feu dans le camp rémois dès la reprise, et vu son centre repris par Sima sur le poteau : opportuniste, Sabanovic a poussé au fond (1-1, 46e). Une reprise idéale, mais vite douchée par le goleador américain du Stade de Reims : Folarin Balogun, le buteur prêté par Arsenal venant couper un centre de Munetsi (2-1, 54e). Pas de quoi abattre les Angevins, qui sont une nouvelle fois revenus au score grâce à un bijou signé Abdelli : le capitaine du jour a signé une demi-volée splendide, partie fouetter la lucarne de Diouf (2-2, 60e). Après ce quart d’heure de folie, Angers a baissé pavillon et Reims a frôlé plusieurs fois la victoire par Balogun.

Le Stade ne réintègre pas le top 10, dommage pour lui.

Stade de Reims (4-4-2) : Diouf – Foket, Agbadou, Abdelhamid, Busi – Munetsi, Lopy, Ito, Flips – Balogun, Sierhuis. Entraîneur : Will Still.

Angers (4-2-3-1) : Fofana – Bamba, Sabanovic, Houtondji, Valery – Mendy, Abdelli – Thioub, Hunou, Sima – Niane. Entraîneur : Alexandre Dujeux.

