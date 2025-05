Angel Gomes annonce son départ du LOSC

Petit Angel parti trop tôt.

En fin de contrat le 30 juin prochain, l’international anglais du LOSC Angel Gomes a annoncé sur ses réseaux sociaux ne pas continuer l’aventure dans le nord de la France. Un club qu’il décrit comme « plus qu’une simple équipe – c’est une famille, une maison et un endroit qui m’a façonné sur et en dehors du terrain ».

Il faut dire que le garçon d’1,68 m a bien grandi en cinq ans et son arrivée de Manchester United, son club formateur. Prêté directement à Boavista, le milieu a réalisé au Portugal une saison à 30 matchs (6 buts, 3 passes décisives). Des mois plus que prometteurs, ce qui l’amène à être titulaire dès son retour chez les Dogues, comme un complément idéal à Benjamin André.

Une saison minée par les blessures

Cette saison, c’est quand même plus compliqué pour le joueur de 24 ans. Régulièrement blessé, il n’a pu disputer que 14 matchs de Ligue 1, et affirme dans son message de départ que « comme tout voyage, il y a eu des hauts et des bas, mais je suis vraiment reconnaissant à mes coéquipiers et aux supporters de m’avoir soutenu tout au long de ce parcours ».

Il conclut en quelques phrases en pensant à ses coéquipiers et aux supporters : « Je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble et je suis reconnaissant pour chaque instant. Aux supporters, je vous remercie de m’avoir soutenu et d’avoir cru en moi. Je vous en serai toujours reconnaissant. J’ai toujours donné tout ce que j’avais pour nos couleurs et pour vous tous. Lille aura toujours une place spéciale dans mon cœur. »

Retour aux Diables rouges ?

