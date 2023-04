Ancelotti confiant pour les prolongations de Benzema, Modrić et Kroos

Les doyens de la Maison Blanche tiennent à leurs places.

Carlo Ancelotti était face à la presse ce vendredi, deux jours après la claque infligée au FC Barcelone sur le pelouse du Camp Nou en demi-finale de Coupe du Roi (0-4) et à la veille de recevoir Villarreal en Liga. Encore tauliers des Merengues cette saison Karim Benzema (35 ans), Luka Modrić (37 ans) et Toni Kroos (33 ans) arrivent en fin de contrat au mois de juin prochain. Mais le technicien italien s’est montré confiant quant à leur avenir à Madrid : « Je pense qu’ils resteront », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Marca, sans oublier d’évoquer l’avenir et sa jeune garde prometteuse. « Nous devons aussi penser au jour où ils arrêteront. […] Nous devons nous pencher sur le futur du club sous un autre angle. Nous avons de fantastiques jeunes joueurs, Camavinga, Tchouameni, Valverde et Ceballos, qui symboliseront une nouvelle ère ».

En attendant, Les papis font de la résistance.