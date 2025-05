Amine Gouiri démarre mieux son aventure à Marseille que Didier Drogba

Qui l’eut cru.

Acheté 22 millions à Rennes cet hiver, Amine Gouiri fait déjà le bonheur des supporters marseillais. En l’espace de quelques matchs, il s’est imposé comme l’artificier en chef de Roberto De Zerbi. Et la réponse sur le terrain a été immédiate : 8 buts (dont un dimanche lors du nul à Lille) et 3 passes décisives en 12 matchs de Ligue 1. C’est meilleur total pour un joueur de l’OM au XXIe siècle, dépassant la légende Didier Drogba, qui pour ses 12 premiers matchs de championnat avait été impliqué dans 10 buts (7 buts et 3 passes décisives).

Et si la question du numéro 9 à l’OM était enfin réglée

L’échec Elye Wahi paraît déjà bien loin. Lui qui n’avait mis que trois buts en première partie de saison a été transféré à l’Eintracht Francfort. Il laisse le champ libre à Amine Gouiri, arrivé de Rennes cet hiver. L’international algérien de 25 ans a tout pour devenir le nouveau chouchou des Marseillais : un impact visible sur le jeu, des buts marquants, des passes tranchantes et un discours cohérent. Roberto De Zerbi l’a dit : il a « les qualités d’un numéro 10 » et il voudrait « l’aider à devenir un goleador, un sniper ».

De belles promesses pour l’avenir.

