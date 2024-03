Amélie Oudéa-Castéra : « Les interdictions de déplacement, c’est toujours une défaite »

Bizarre, le préfet ne décroche pas son téléphone…

Le Sénat a accueilli un colloque sur le supporterisme ce lundi. L’occasion pour la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra de réitérer un appel à l’ensemble des acteurs du football pour lutter contre la violence, et ainsi limiter les sanctions, qui laissent bien souvent des parcages vides. « Les interdictions de déplacements de supporters, c’est parfois nécessaire, mais c’est toujours une défaite, a-t-elle reconnu, dans des propos rapportés par RMC. Dans la période récente, nous avons réussi à inverser les proportions depuis deux ou trois saisons. Il faut s’en féliciter. Il faut respecter l’encadrement jusqu’au bout. Sinon, on interdira de nouveau, et tout le monde y perd. »

« Notre volonté commune est de privilégier les sanctions individuelles, assure la ministre. J’en appelle à un foot sans violence. À la LFP, on sait que la sanction ne doit pas être corrélée à la visibilité médiatique des incidents. Les clubs doivent aller au bout de leurs responsabilités. Certains présidents se sont déjà engagés dans cette voie. Aux associations de supporters, je vous demande de condamner les violences, comme vous avez déjà commencé à le faire. Ce que je veux, ce n’est rien d’autre que de faire vivre le supporterisme. »

Tous ensemble, tous ensemble, ouais, ouais !

Le yin et Aubameyang