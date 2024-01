Aliou Cissé va mieux d’après El-Hadji Diouf

Aliou Maman bobo.

Après la victoire capitale du Sénégal face au Cameroun (3-1), actant la qualification en huitièmes de la CAN 2023 des Lions de la Teranga, le sélectionneur Aliou Cissé a dû être hospitalisé. Victime d’un malaise, l’ancien milieu de terrain passé par la Ligue 1 a reçu, ce samedi, la visite de ses joueurs à l’hôpital de Yamoussoukro. Selon les informations de Canal + Sport Afrique, son état de santé s’améliore alors que des examens complémentaires sont encore nécessaires avant sa sortie.

« C’est vrai que hier il avait un peu mal au ventre, mais ça va beaucoup mieux, a également rassuré son ancien coéquipier El-Hadji Diouf, en marge de l’entraînement du jour. Il faudra faire des prières. Vous savez le football c’est un stress de tous les jours, sur ou en dehors du terrain. Le plus important, c’est sa santé, que le Sénégal gagne et que les Sénégalais soient contents. » Avec six points pris sur les six possibles et la qualification en poche, le premier cap de cette CAN est franchi avec brio. Contre la Guinée, mardi, dernier match de la phase de groupes, Aliou Cissé pourra se reposer.

Un métier difficile.

Le Sénégal tape le Cameroun et s'invite en huitièmes