Aaron Malouda signe son premier contrat pro avec le LOSC

Pour se faire un prénom ?

Aaron Malouda (17 ans) a signé ce samedi son premier contrat professionnel, après être passé du Stade rennais au LOSC. Le fils de Florent Malouda est lié à Lille jusqu’en juin 2026. Milieu offensif excentré et droitier, « Aaron M. » est décrit par les Dogues comme un dribbleur prometteur, un « dévoreur d’espaces », essentiel dans le parcours des Bretons en Gambardella ces deux dernières saisons (demi-finale à chaque fois). Il évoluait cette saison en National 2, où il a disputé une vingtaine de rencontres.

Le LOSC annonce la signature du premier contrat professionnel d’Aaron Malouda (17 ans) pour une durée de trois saisons 📝 Le milieu de terrain offensif excentré s’est engagé jusqu’en 2026. Le communiqué ⬇️ — LOSC (@losclive) July 1, 2023

« Je suis heureux et fier de rejoindre ce grand club, et j’espère y réaliser de belles choses. C’est le fruit de mon travail. Avec ma famille, nous avons été convaincus par le projet du LOSC, par son côté sportif et humain, avec l’ensemble du personnel qui travaille ici », s’est exprimé Malouda Junior pour le site internet du club nordiste.

Weah out, Malouda in. Retour vers le futur.

Timothy Weah signe en Italie !