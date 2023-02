À Luxembourg, Grégorini remet les gants à 43 ans

349 matchs, et un de plus au compteur !

L’ancien portier Damien Grégorini, passé notamment par l’OGC Nice, l’Olympique de Marseille et de l’AS Nancy-Lorraine entre 1998 et 2014, a renfilé les gants le temps d’une partie. Pensionnaire du staff de Mondercange depuis le mois de juillet dernier, Grégorini a été titularisé en D1 luxembourgeoise ce samedi face à Wiltz pour pallier la blessure de dernière minute du portier Teddy Da Silva, seul rescapé de l’hécatombe des blessures dans les rangs de portiers du club. À 43 ans, celui qui a disputé pas moins de 251 matchs en Ligue 1 n’a pas pu éviter la défaite des siens pour le compte de la dix-septième journée de la BGL Ligue (0-3). L’ancien Messin Chris Philipps y est aussi allé de son but.

Malgré la présence surprise de Damien Grégorini dans les buts, le FC Mondercange a lourdement chuté sur sa pelouse contre le FC Wiltz 71, concurrent direct pour le maintien. >https://t.co/eLSoJYtTcM#sport #luxembourg #foot #football #bgl #bglligue pic.twitter.com/N17jLD3wZm — Moien Mental (@MoienMental) February 18, 2023

Décidément, bienvenue en 2010.