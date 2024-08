60% de recettes TV en moins pour les clubs de Ligue 1 et Ligue 2

Les temps sont durs pour le football français.

Alors que la nouvelle saison débute ce vendredi soir, les clubs professionnels français « vont voir leur recette télé dévisser de 60 % environ par rapport à la saison passée », annonce L’Equipe. « DAZN va verser 325 millions d’euros pour 8 matchs de L1 et beIN 78,5 millions pour le dernier, plus 40 millions pour la L2 et 57,8 millions pour les droits internationaux, développe le quotidien. Soit un montant total de 501,3 millions d’euros (contre 734 en 2023-2024) ».

En gros, on est très très loin du 1,063 milliard annoncé dans le business-plan de la LFP, ou encore des « 900 millions d’euros escomptés par la suite par Vincent Labrune, le président de l’instance. »

Il ne s’agit pas du seul motif d’inquiétude révélé par L’Equipe : en effet, les charges de la LFP vont passer de 156 millions d’euros à 272,5 millions cette saison. En parallèle, les recettes seront quasiment divisées par deux, passant de 578,5 millions à 228,7 millions. L’élite va toucher 189,7 millions et 39 millions pour la Ligue 2, contre 495 millions et 83,4 millions la saison passée.

Ca fait combien en indice Big Mac tout ça ?

