313€ à gagner avec Real Madrid & Dortmund (+100€ de bonus en CASH offerts) !

Ce week-end, on vous propose un gros combiné à prendre avec le bonus PMU (coucou Antoine Griezmann) qui permet de parier sans trop de pression. Vous miser sur ce combi, vous tentez de gagner 313€ et si le pari est perdant, vous êtes remboursé en CASH !

100€ offerts en CASH pour parier !

PMU Sport vous offre 100€ de bonus EN CASH sur votre 1er pari.

Ce qui veut dire que si votre 1er de 100€ est perdu, vous êtes remboursé de 100€ en ARGENT RÉEL et vous pouvez même retirer vos 100€ directement sur votre compte bancaire si vous le souhaitez !

C’est un bonus exceptionnel, puisqu’en principe, vous obtenez votre remboursement en paris gratuits, et non en CASH comme chez PMU.

Cliquez ici ou sur l’image ci-dessous pour vous inscrire chez PMU et profiter de 100€ en CASH.

Notre combiné de mardi

Real Madrid – Atlético Madrid :

Les deux clubs de Madrid semblent un peu plus s’éloigner loin de l’autre cette année. Quand le Real paraît pouvoir s’en sortir à chaque fois, l’Atlético se plombe quand il a les choses en main. 4es de Liga et éliminés de toutes les coupes (Europe et nationale), les Colchoneros ont récemment battu petitement le Celta Vigo et Bilbao (1-0 à chaque fois), mais avaient concédé juste avant un match nul à domicile face à Getafe (1-1). 2e du championnat, le Real vient de renverser Liverpool à Anfield (score final 5-2 après avoir été mené 2-0) en 8es de finale de C1 et reste sur 3 victoires consécutives. Déjà vainqueur deux fois de l’Atlético cette saison (2-1 au Wanda en Liga et 3-1 au Bernabeu en Coupe du Roi après prolongation), le Real pourrait confirmer l’adage jamais 2 sans 3.

Hoffenheim – Dortmund :

Auteur d’une reprise exceptionnelle, le Borussia Dortmund est revenu dans la course au titre en Bundesliga. Vainqueurs de leurs 6 matchs de championnat en 2023, les Marsupiaux se sont également qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe d’Allemagne, et ils ont également remporté leur 8e de finale aller de Ligue des champions à domicile face à Chelsea (1-0). Alors que Dortmund marche sur l’eau, Hoffenheim est en crise. Battu sur ses 4 derniers matchs, Hoffe est descendu à la 15e place, celle de premier non-relégable, et possède désormais le même nombre de points que le premier pensionnaire de la zone rouge. Logiquement, le BvB devrait poursuivre sa série.

Si vous misez par exemple sur les victoires du Real Madrid et de Dortmund dans un pari combiné, la cote atteindra :

3,13 chez PMU qui vous offre votre 1er pari remboursé de 100€ en CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce combiné pour tenter de gagner 313€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer notre combiné avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari TRIPLE jusqu’à 100€ (misez 50€, récupérez 100€) avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports