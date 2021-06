BONUS EXCLU : 10€ offerts GRATOS pour tenter de gagner 110€ sur l'Euro !

EXCLU : 10€ offerts sans sortir sa CB chez ZEbet

Pour récupérer facilement vos 10€ sans sortir la CB :

Tentez de transformer vos 10€ en 110€

Vous pouvez par exemple tenter ce gros combiné à une cote de 11,95 :

Profitez aussi d'un bonus paris sportifs de 150€

Pour bénéficier également d'un bonus paris sportifs de 150€ :

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert + 10€ en EXCLU par ZEbet

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert + 10€ en EXCLU par ZEbet

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Vous voulez obtenir 10€ sans verser d'argent pour parier sans pression sur l'Euro ou un autre événement de votre choix ? ZEbet offre en EXCLU- Inscrivez-vous en utilisant le code "" dans la case "Code promo" située tout en bas à l'étape 1 du formulaire d'inscription.- N'oubliez pas de saisir votre RIB et d'envoyer les documents demandés par ZEbet pour valider votre compte.- Les 10€ sont jouables dès que ZEbet valide votre compte (24h au maximum après envoi de vos documents).- Pour profiter du deuxième bonus (150€ offerts après dépôt), n'oubliez pas de bien fixer vos limites de jeu.- Vous aurez alors accès au bonus traditionnel : votre 1pari de 100€ remboursé si perdant + 50€ remboursés sur vos mises suivantes.Ces 10€ offerts sans dépôt peuvent être l'occasion de jouer une grosse cote. En effet, comme pour tout pari gratuit utilisé, seuls les gains nets vous seront versés une fois le pari misé.La dernière fois qu'on vous a proposé une très grosse cote, c'était ce combiné à 12,90 qui était passé On vous propose un nouveau combiné sur les matchs de l'Euro de ce lundi et mardi.- Vous vous inscrivez chez ZEbet en cliquant sur l'image ci-dessous.- Vous recevez vos 10€ sans avoir déposé.- Vous les misez sur ce combiné et vous tentez de remporterAbsente de toutes les compétitions internationales depuis le Mondial 1998, l'Ecosse effectue son grand retour au plus haut niveau cet été. L'équipe a du passer par les barrages pour composter son billet mais aura le net avantage d'évoluer devant ses fans, à Glasgow, pour son entrée en lice dans la compétition. Le sélectionneur peut compter sur l'avènement de plusieurs éléments jouant actuellement en Premier League à l'image de Robertson, Tierney, McTominay et Adams (Southampton, 2 buts en 4 sélections). En face, la République Tchèque est plus expérimenté que son adversaire du jour mais semble quand même loin de son niveau affiché à l'époque des Smicer, Koller, Baros... Entre deux équipes solides mais peu flamboyantes, on pourrait voir un nul ce lundi.Malgré son statut de championne de monde, l'équipe de France n'a pas été gâtée par le tirage au sort pour cet Euro et se retrouve dans la poule de la mort. En effet, le groupe F est composé des 3 derniers vainqueurs des grandes compétitions internationales (France, Allemagne et Portugal) et de la Hongrie qui jouera 2 de ses 3 matchs à Budapest. Pour leur entrée en lice, les Bleus se déplacent à Munich pour y affronter l'Allemagne. Favoris de l'Euro avec son effectif incroyable, les hommes de Didier Deschamps doivent tout de suite répondre présents face à une Mannschaft qui n'a pas vraiment brillé depuis son élimination survenue dès la phase de poules lors de la Coupe du Monde 2018.Dans le même groupe que la France, le Portugal, champion d'Europe en 2016, aura de sérieux arguments à faire valoir pour essayer de conserver son titre. Plus forts sur le papier qu'en 2016, les hommes de Fernando Santos disposent de l'un des meilleurs effectifs de la compétition. A chaque ligne, on retrouve des joueurs qui se sont révélés depuis ce titre continental. C'est le cas notamment du roc de Manchester City Ruben Dias, du meneur de jeu Bruno Fernandes ou encore des attaquants Diogo Jota (Liverpool), Joao Felix (Atletico Madrid) et Andre Silva (2meilleur buteur de Bundesliga avec Francfort) qui pourront soulager Cristiano Ronaldo. Sûr de sa force, le Portugal devrait logiquement s'imposer sur la Hongrie ce mardi malgré le fait que cette rencontre se dispute à Budapest.En plus, vos 10€ à récupérer gratuitement sontoffert par ZEbet à tous les nouveaux inscrits qui font leur 1dépôt.- Vous recevez d'abordpour tester le site.- Vous pouvez profiter aussi d'unsi vous souhaitez déposer.- Faites un premier dépôt.- Placez votre 1pari de 100€.- S'il est perdant, ZEbet vous rembourse jusqu'à 100€ en paris gratuits (50€ immédiatement et 50€ une fois votre compte validé).- Vous avez en + encore le droit à 50€ remboursés sur vos mises suivantes.1. Vous pouvez par exemplede Robert Lewandowski lundi face à une Slovaquie vieillissante pour► Laest cotée à 1,83 chez, qui vous offre un bonus ÉNORME de 150€ (dont un 1pari remboursé de 100€) + 10€ gratuit sans avoir à déposer en EXCLU sur SoFoot uniquement pendant l'Euro.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !- Et même sans déposer, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit !!!2. Vous pouvez aussi par exemplepour son 1match face à l'Allemagne pour► Laest cotée à 2,70 chez, qui vous offre un bonus ÉNORME de 150€ (dont un 1pari remboursé de 100€) + 10€ gratuit sans avoir à déposer en EXCLU sur SoFoot uniquement pendant l'Euro.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !- Et même sans déposer, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit !!!