Bernard Caïazzo s'en prend à Anne Hidalgo après le boycott de Paris

BG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Qu'est-ce qui est plus dur : faire 1,75% aux présidentielles ou se prendre une soufflante de Bernard ?Dans une séance de questions-réponses sur le Mondial au Qatar lors du congrèsorganisé ce mardi, Bernard Caïazzo, président d'honneur de l'AS Saint-Étienne, a taclé la politique bipolaire d'Anne Hidalgo et de sa Mairie. Après les villes de Strasbourg, Bordeaux, Lille, Reims, Rodez et Marseille, la ville de Paris avait aussi annoncé renoncer à partager des images de la Coupe du monde 2022 sur des écrans géants (20 novembre-18 décembre). Ce prochain mondial se déroulera au Qatar, le pays qui est propriétaire du PSG, via QSI, et c'est ce qui a fait tilter Caïazzo :. Le président d'honneur des Verts a voulu faire référence aux illuminations de la Tour Eiffel aux couleurs du club pour l'arrivée du brésilien Neymar en 2017, ou a tout simplement voulu rappeler qu'Anne Hidalgo s'affichait très régulièrement au Parc des Princes.Marrante cette remarque venant du président de l'ASSE qui habite à Dubaï et qui ne met jamais un pied dans le Chaudron.