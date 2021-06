Benzema, Mbappé, Griezmann : le début d'un régal ?

Qui dit match de préparation, dit début des boursicotages sur la future compo de l'équipe de France. Et face aux Gallois, pour cette première répétition avant l'Euro, serait annoncé un système en 4-4-2 losange, avec une pointe haute nommée Griezmann, censée alimenter Mbappé et Benzema. Une association faite pour les grands gourmands et dont on aurait tort de se priver.

« Ce sont trois des quinze meilleurs attaquants du monde. »

Un triangle isocèle

Par Mathieu Rollinger, à Nice

Quelle drôle de manière d’entamer un nouveau chapitre pour Rob Page. Remplaçant au pied levé la légende Ryan Giggs (rattrapé par des accusations de violence envers deux femmes), l’intérimaire gallois a pu mesurer la montagne qui l’attendait pour sa première sur la banc des Dragons. À onze jours de leur entrée en compétition face à la Suisse, c’est à la France championne du monde que ses joueurs se mesureront en guise d’échauffement., rigole l’ex-coach de Port Vale en se frottant le crâne.Pour accomplir cette mission à Nice, il n’y aura évidemment aucune armée rouge présente sur la Promenade des Anglais — qui porte mal son nom en ce jour — pour se chauffer le gosier, ni dans les travées de l’Allianz Riviera pour pousser les coéquipiers de Gareth Bale, comme ils avaient pu le faire admirablement jusqu’au dernier carré du dernier Euro.De toute façon, mardi soir, même les locaux semblaient être bien loin de l'effervescence dans laquelle baigne traditionnellement une ville de région accueillant les Bleus (ce qui n'était plus arrivé depuis le 2 juin 2019 et la réception de la Bolivie à Nantes). Et lorsque les restaurants de la rue de France plient terrasse sur les coups de 21 heures, personne ne se soucie du festin qui pourra être servi le lendemain. À part peut-être ce monsieur, avalant rapidement sa pizza avec un maillot floqué Mbappé sur le dos. Car en découvrant que Deschamps a mis dans l'assiette une association inédite entre Karim Benzema, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, les Niçois pourront dire qu'un trio magique est né chez eux. Qu’importe que ces trois mousquetaires soient accompagnés d’un quatrième offensif (Dembélé ou Coman) ou soutenu par un trident de milieux (Rabiot, Pogba et Tolisso). Rob Page, lui, tient les comptes :C’est dit.Si ces périodes de rodage sont excitantes, c'est justement parce qu’elles ouvrent le champ des possibles. Le futur nous le dira, les résultats le confirmeront, mais ce boys band composé de Kyky (le meilleur joueur français de l’année), Toinou (le meilleur joueur de l’équipe de France de la dernière décennie) et Rim-K (le meilleur joueur français en activité tout court) a de quoi électriser les foules et les défenses adverses. Au Parisien la profondeur, au Barcelonais la baguette et au Madrilène les déplacements entre les lignes. La BMG est là, à portée de main. Alors avant d’analyser les statistiques, les, les passes échangées et les tirs cadrés, réjouissons-nous rien qu’un instant de cette perspective, à la manière d’un gamin qui trépigne au moment de déballer son cadeau de Noël... avant que les pragmatiques Didier Deschamps et Hugo Lloris ne ramènent tout le monde sur Terre. Logique, quand on connaît les personnages. Pour eux, braquer les projecteurs sur trois individualités va à l’encontre de leur sacro-saint collectif.s’interroge le grand chef en taquinant les journalistes.Évidemment, dans le fond, le Basque a entièrement raison. Rien ne dit que cese trouvera les yeux fermés dès les premières minutes. D’ailleurs, on se souvient encore des espoirs déchus à la suite de l’accumulation des trois meilleurs buteurs d’Angleterre (Henry), d’Italie (Trezeguet) et de France (Cissé) pour le Mondial 2002. Du haut de sa grande expérience et de son attachement pour les faits — Didier Deschamps adore se justifier actuellement par ce qui est—, le boss des Bleus demande surtout du temps pour accorder ses violons., prévient-il.Son fidèle et inflexible capitaine, qui portera ce mercredi le brassard pour la 100e fois , ne dit pas le contraire et met l’accent sur le match à venir., douche avec flegme Lloris.Ces rabat-joie.Ce match, justement, sera l’occasion de fermer une parenthèse trop longtemps ouverte. Car dans ce triangle fantasmé, un point s'est fait désirer avant d'être posé. Et c'est bien celui du revenant Karim Benzema. Lui qui avait quitté les Bleus un soir d’octobre 2015, avec un doublé contre l’Arménie, se remettra en selle dans le même stade, dans la même ville. Hugo Lloris était déjà dans les cages il y a cinq ans et demi. Et pour lui, ladu Madrilène s’est faite. Et au moment où l’attaquant s’apprête à boucler la boucle, le portier se prête au jeu des sept différences., freine-t-il.[...]Du donnant-donnant, c'est bien ce qu'a remarqué KB19 lors de sa première semaine de stage., observait-il dimanche dernier. Alors, au moins pour un jour, rêvons d'étincelles, avant que celles-ci soient soumises à l'intransigeance de la compétition.