Benzema : « C’était Paris qui me faisait le plus peur »

On en connaît un qui prendrait bien la place d'Éric Carrière , lance Karim Benzema dans une interview accordée à. Une fois ce constat posé, l'ancien de l'OL passe ensuite au crible les équipes encore en course en Ligue des champions., commence le buteur des Bleus, visiblement pas plus inquiet que ça à l'idée de rencontrer les Skyblues.Parmi les autres favoris, Liverpool, estime Benzema. Dernier gros morceau à passer à la moulinette du, le Bayern :. Interrogé également sur la double confrontation à venir avec Chelsea, leressort la traditionnelle langue de bois et indique qu'Comment lui donner tord ? Son Real va jouer face à une équipe pour laquelle l'échec et les chèques ne sont plus permis.