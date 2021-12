Benfica écarte Kiev et se qualifie pour les huitièmes

Benfica (3-5-2) : Vlachodímos - Almeida, Otamendi, Vertonghen - Gilberto (Lazaro, 73e), Pizzi (Éverton, 59e), Weigl, João Mário (Taarabt, 73e), Grimaldo - Rafa Silva (P. Bernardo, 82e), Yaremchuk (D. Núñez, 82e). Entraîneur : Jorge Jesus.



Dynamo Kiev (4-3-3) : Bushchan - Tymchyk, Zabarnyi, Syrota, Mykolenko - Shaparenko, Sydorchuk (Andriyevskyi, 86e), Buyalskyi - Tsygankov (Karavaev, 79e), Garmash (E. Ramírez, 79e), Verbič (De Pena, 64e). Entraîneur : Mircea Lucescu.

Vainqueur du Dynamo Kiev (2-0), Benfica a rempli sa part du contrat pendant que le Barça s'est définitivement éteint à Munich , et verra les huitièmes de finale de la Ligue des champions.Une rencontre couperet abordée de manière idoine par le SLB, avec un pressing haut et des phases de jeu d'une grande fluidité technique, avant une nette baisse de régime après la pause, sans conséquence. L'Estádio da Luz manque de rougir de plaisir dès le coup d'envoi, mais Roman Yaremchuk n'enroule pas assez à la suite de son petit pont sur Syrota et trouve les gants de Bushchan (1), avant que Rafa Silva ne tutoie la station spatiale internationale. Après avoir assisté au raté de l'année signé Tsygankov devant le but vide, consécutif à un slalom de Buyalskyi (8), Benfica exulte : sur une action simple, mais classe, João Mário trouve Yaremchuk en retrait au premier poteauDans leur élément, lesne relâchent pas leurs efforts et doublent même la mise sur un contre favorable à Gilberto, qui ne laisse pas souffler Bushchan. La libération est double, puisque les téléphones des supporters de Benfica vibrent grâce aux pions marqués par Müller et Sané à 2440 kilomètres de là. Autoritaires, les hommes de Jorge Jesus le seront beaucoup moins par la suite : à mesure que les chants baissent clairement d'intensité, le Dynamo Kiev se met à pilonner les buts de Vlachodímos. Mais la précision fait défaut à Mykolenko et Sydorchuk, tout autant que le portier grec ne laisse rien passer devant Tymchyk et Buyalskyi.Et qu'importe ce penalty oublié sur une main de Mykolenko (66) : Benfica est de retour à la table des seize meilleures équipes d'Europe, pour la première fois depuis 2016 !