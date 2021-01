Beitar Jérusalem : un cheikh et une révolution

Autoproclamé « club le plus raciste du pays » à l'encontre des populations arabes par une frange de ses propres supporters, le Beitar Jérusalem a été racheté à 50% en décembre par le cheikh émirati Hamad ben Khalifa Al-Nahyan. Un homme d'affaires qui compterait investir 76 millions d'euros dans le club, dans la décennie à venir. Peut-être de quoi remobiliser massivement les supporters du Beitar, qui ne veulent plus que leurs voix soient noyées par une minorité de fans, dont les discours radicaux ont sévèrement entaché l'image de leur club.

Révolution arabe

La cassure de 2013

Le stade du changement

Par Adrien Candau

Propos d'Itsek Alfasi recueillis par AC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La formule est naïve, mais ça, Moshe Hogeg s'en moque sûrement. À seulement 39 ans, celui qui préside le Beitar Jérusalem depuis 2018 sait qu'il a déjà réussi à faire bouger les lignes d'un club qu'il s'était promis de réformer en profondeur. Alors que le grand manitou du Beitar vient de vendre 50% des parts du club de la capitale au richissime émirati Hamad ben Khalifa Al-Nahyan, l'homme d'affaires israélien se félicitait en ces termes de la portée symbolique de l'accord :Une annonce qui n'a rien d'anodin. Le vent du changement soufflé par la doublette Hogeg-ben Khalifa pourrait même avoir des airs de tempête destructrice, pour certains fans du Beitar. Surtout pour ceux qui appartiennent à sa frange ultra, la célèbre Familia. Auto-revendiqué raciste à l'égard des populations arabes, ce groupe de supporters est devenu tristement célèbre grâce à ses slogans haineux du typeou. Minoritaire, mais très bruyante et activiste, la Familia a manifestement réussi à plier à sa volonté les dirigeants du club, lors de la dernière décennie. En 2013, la direction du Beitar avait notamment recruté deux joueurs tchétchènes de confession musulmane, avant de se séparer rapidement des deux footballeurs, à la suite des pressions en tous genres du groupe ultra.De fait, le Beitar est historiquement le club le plus proche de la droite identitaire israélienne. Fondée en 1936, la formation de la capitale - seul club de la ligue israélienne à n'avoir jamais accueilli de joueur arabe dans ses rangs - est créé par David Horn, un leader de la section jeune du parti sioniste révisionniste. Cette formation nationaliste inspirera plus tard la création du Likoud, le parti de l'actuel Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Ironiquement, c'est la politique de ce dernier qui a indirectement conduit au rachat du Beitar. En août dernier, Israël signait en effet avec les Émirats arabes unis les accords d'Abraham, un traité de paix qui normalise formellement les relations entre les deux pays., rembobine Itsek Alfasi, un fan du Beitar Jérusalem, qui avait créé en 2014 le club du Beitar Nordia. Cette formation, qui évolue aujourd'hui en D3, vise à rassembler derrière une nouvelle équipe les supporters qui ne peuvent plus supporter les exactions de la Familia. Pour Alfasi, l'annonce de rachat du Beitar est une opportunité pour cette base de fans, majoritaire et invisibilisée médiatiquement par les outrances de la Familia, de reprendre le pouvoir sur le narratif et l'image du club. Illustration le 11 décembre, lors d'un entraînement du Beitar : une dizaine de membres de la Familia se pointait alors pour protester de manière véhémente contre l'arrivée du cheikh Hamad ben Khalifa au capital de leur écurie. Le groupe ultra se voyait alors opposer une contre-manifestation d'une centaine de fans, venus soutenir la politique de l'actuelle direction. Parmi eux, Netanel Avraham, un supporter qui expliquait auvouloir, développait-il.Faut-il néanmoins s'inquiéter de la réaction à venir de la Familia, quand les stades israéliens - actuellement fermés pour cause de coronavirus - seront de nouveau ouverts au public ? À en croire Itsek Alfasi, la base de fans majoritaire est en tout cas déterminée à se réapproprier un club qu'elle a senti lui échapper, ces dernières années :(N.D.L.R., les bureaux du club avaient été incendiés, alors que les deux joueurs faisaient l'objet d'un harcèlement constant de la part du groupe ultra)L'incident, relaté dans le documentaire de 2015 « Forever Pure » , qui illustrait les débordements racistes de la Familia, aurait eu le mérite de servir de révélateur à de nombreux supporters du Beitar., promet Alfasi.Selon Alfasi, le rachat du Beitar est ainsi favorablement accueilli par de nombreux fans du club, notamment du fait du montant des investissements annoncé : Hamad ben Khalifa Al-Nahyann se serait engagé à investir 76 millions d'euros dans l'équipe lors de la prochaine décennie, une somme très importante, à l'échelle du football israélien. La suite s'annonce tempétueuse, mais excitante, pour un club qui vient peut être de négocier un tournant majeur de son existence. Le cheikh Hamad a, lui, déjà suggéré que le Beitar pourrait prochainement recruter un joueur arabe, le premier de l'histoire du club., assurait le businessman émirati.Itsek Alfasi veut croire que la première pierre du renouveau du club est déjà posée :Mieux vaut Beitar que jamais.