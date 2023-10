Un ancien joueur tué dans les attaques menées en Israël

Plusieurs centaines de personnes ont perdu la vie ces dernières heures en Israël et en Palestine suite à une énième résurgence des tensions dans la région. Parmi les victimes, l’ancien joueur Lior Asulin, qui avait attiré l’attention de l’OM et de Nice en 2006. Asulin a été tué dans une attaque menée samedi par le Hamas dans le sud du pays. L’ex-attaquant y participait à un festival de musique, rapporte le média local Ynet.

Former Israeli football player Lior Asulin has been killed during Hamas's attack on a party in the desert, in southern #Israel pic.twitter.com/pRnuXn4Iv1

