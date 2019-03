La routine des Culés, la grise mine des Lyonnais

Un avant-match peut souvent révéler beaucoup de choses sur le match en lui-même. Pour huitième de finale entre le FC Barcelone et l’OL, si les locaux étaient aussi préoccupés par la météo que par leur adversaire, les Gones se sont fortement mobilisés pour participer à l'exploit souhaité, dix ans après la déculottée reçue au même stade de la compétition. Finalement, ce sera une douche froide pour les Lyonnais, alors que le ciel catalan s'est rapidement dégagé.

« Si on parvient à marquer en premier, le Barça peut se mettre à paniquer »

Effluves, frontière espagnole et Nicolas Puydebois

Gloire éphémère et bières amères

Par Antoine Donnarieix et Mathieu Rollinger, à Barcelone

Tous propos recueillis par AD et MR. Photos AD, MR et Hexagones.

Le ciel est gris en ce mercredi matin dans la région de Barcelone. De bon matin, la mine de Joan semble inquiète, comme si le spectacle prévu à partir de 21h au Camp Nou allait produire quelque chose de spécial. «, marmonne le quadragénaire depuis son canapé, pendant que l’émissiondéroulait la thématique du futur mercato du Real Madrid » Fan inconditionnel du Barça depuis l’enfance, l’homme détient à l'étage une bibliothèque intégrale dédiée au club de sa vie. Tout y est : des photos d’époque avec la grande star László Kubala, le Ballon d’Or 1960 Luis Suárez Miramontes, Justo Tejada, une peinture de Cruyff dessinée par Rienks, mais aussi une biographie sur Carles Puyol ou un portrait de Lionel Messi brandissant son maillot devant la tribune du Real Madrid lors mythique Clásico du 23 avril 2017 . Avec toute cette histoire dans son rétroviseur, comment le Barça pourrait-t-il craindre l’OL ?Pas le temps de cogiter pour le père de famille, il est déjà l’heure de conduire le fiston à l’école avant de filer au travail. Francesc est plus optimiste que son paternel. «, décrit le garçon de 16 ans dans la voiture.» Dans le village périphérique de Sant-Boi De Llobregat, berceau des frères Pau et Marc Gasol, personne ne porte pour l’instant la fameuse tunique. Il faut dire que l’enjeu, les fans du Barça ne semblent pas en prendre la réelle mesure. «, confie Marc, un Barcelonais habitué de ce lieu mythique.Sur les coups de midi, et malgré quelques ondées décevantes, les premières écharpes de supporters de l’OL se font une place dans le centre-ville de la cité de Gaudi, à commencer par certains solitaires au cœur de La Boqueria Sant-Josep, le marché agrippé à La Rambla. Non loin d’ici, cinq Lyonnais commandent chacun une pinte d’Estrella en guise d’apéritif au restaurant PaTapas avant de passer aux choses sérieuses. «, démarre Arnaud.» L’occasion d’évoquer plusieurs schémas possibles : «, évoque Thomas, aux faux airs de Clovis Cornillac.À quelques encablures, le bar Oviso accueille quant à lui les Hexagones, groupe de «» , comme le signale Damien, le président de l'association, 300 déplacements au compteur. C'est là que le groupe distribue les précieux sésames pour le Camp Nou à ses 112 membres, préférant organiser ça au calme plutôt que dans le tumulte des abords du stade. Un rassemblement des supporters était initialement prévu à 13h30, Plaça d'Osca dans le quartier de Sants, mais les organisateurs ont finalement changé leur fusil d'épaule au dernier moment. Rendez-vous à 15h, Plaça d'Artos, pour éviter que cela ne dégénère avec les ultras barcelonais du Boixos Nois ou de manger des coups de matraque de la Guardia, comme ce fut le cas lors d'un récent voyage à Villarreal . Les Hexagones, eux, préfèrent regarder ça de loin et garder des forces pour la soirée.Calé dans un coin, entre quelques blondes supplémentaires et des pichets de sangria qui tombent à vue d’œil, Mathias raconte son arrivée à Barcelone. «, dévoile le garçon déjà bien entamé.» Autant le dire tout de suite, aucun supporter de l’OL ne bascule dans le pessimisme avant de se rendre aux abords du Camp Nou. «, raconte Bastien, lunettes de soleil teintées sur le visage.» . Parmi cette jeunesse insouciante, des séniors plus capés sont tout de même là, et pas des moindres : en civil, Nicolas Puydebois se balade avec deux amis proches et retrace son parcours. «, évoque l’ancien gardien de but de l’OL entre 2002 et 2005, aujourd’hui reconverti dans la gestion de patrimoine.Plus la ligne 3 du métro avance en direction de la Zone Universitaire, plus le moment fatidique approche. Le pas rapide et décidé, un sosie de Dani Alves laisse imaginer que le latéral du Paris Saint-Germain souffre de nostalgie d’un temps définitivement révolu. En parallèle, le cortège lyonnais s'est tout de même payé quelques écarts : entre deux fumigènes craqués en chemin , certains en sont finalement venus aux mains. La mairie de Barcelone comptera dix blessés et cinq interpellés dont deux Lyonnais . Bien loin de l'ambiance de parc d'attraction aux alentours du stade, truffée de magasins intégralement dédiés au Barça . Ici, difficile de trouver des Catalans pur jus, les supporters viennent du monde entier : États-Unis, République tchèque Suède … Et même Hong Kong. «, explique Ryan.» Devant l’entrée de la FC Botiga, Nicolás et Alex s’apprêtent à vivre un grand moment de football après onze heures de vol depuis Medellín, en Colombie . «Large ? Oui. Facile ? Rien n’est moins sûr. En vérité, Lyon est resté vivant 70 minutes et s’est fait déchirer dans les grandes largeurs ensuite, tandis que Barcelone se retrouve qualifié pour les quarts de finale sans satisfaire pleinement les franges de supporters parfois exigeantes. «, développe Joan sur le chemin du retour à Sant-Boi de Llobregat.» Et qu'importe si l'homonyme Ousmane comble déjà l'homme à la casquette. Mais le principal est là : pas de faux plan, pas de surprises le Barça tient son rang en C1, et peu importe la couleur des nuages.Côté lyonnais, au-delà de la baffe reçue, ce sont aussi les conditions du parcage qui frustrent. Étirés sur une partie du dernier anneau, les supporters ont eu du mal à trouver un esprit de corps. «, déplore Sacha.» Pour beaucoup d'entre eux, le retour en France est prévu pour le lendemain. L'occasion de noyer le poisson autour d'une dernière bière. «, souffle JP, encarté aux Bad Gones, accoudé au comptoir de la Casa Gracía.» Un coup d'épée dans l'eau, plutôt que les 400 coups : c'est aussi comme ça que se matérialisent les déceptions européennes.