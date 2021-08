L’Argentine est déjà à l'heure de Paris

Dans le pays natal de la Pulga, le feuilleton Messi a été suivi minute par minute depuis jeudi dernier. Déçus par le Barça, beaucoup d’Argentins pensent désormais supporter le PSG de leur héros national. Les médias locaux peaufinent déjà leur couverture exceptionnelle de la Ligue 1.

« Paris n’était pas l’équipe préférée ici, mais maintenant que Messi y est, oui. Désormais, on est tous Parisiens. »

« Pour nous, ça va être l’opportunité de connaître un championnat que l’on ne connaît pas bien ici. Chaque club qui va affronter Messi, ce sera une histoire à raconter. »

« La Ligue 1 va être plus couverte que la Liga »

Par Georges Quirino Chaves, à Buenos Aires

Tous propos recueillis par GQC sauf mention.

Tout ce qu’ils veulent c’est le voir heureux. Et en Catalogne il ne l’était plus. L’image de leur idole en sanglots dimanche dernier à Barcelone a été insupportable à voir pour la plupart des Argentins. Surtout quand elle intervenait un mois seulement après l’avoir vu en larmes, de joie cette fois-là, au moment de soulever enfin un trophée avec, tweetait en colère Néstor Gorosito, ancien joueur emblématique de River Plate, San Lorenzo et la sélection. En quelques caractères, « Pipo » et sa crinière balavoinienne résumaient bien le sentiment de nombreux de ses concitoyens en fin de semaine dernière :. Fallait pas qu’il s’en aille. Mais quand le visage de la Pulga, tout sourire au Bourget, est apparu en direct ce mardi à la télévision, c’est une bonne partie de l’Argentine qui a souri avec lui.Attablé à un café du quartier portègne de Villa Crespo, Ezequiel, 36 ans, ne manque rien de la scène retransmise par une dizaine de télévisions en édition spéciale depuis tôt le matin. À l’écran, Messi, t-shirt blanc « Ici, c’est Paris » , cache sa joie derrière un masque rouge et bleu. «, confie-t-il entre deux medialunas, les croissants locaux.À quelques pâtés de maison, l’officialisation de l’arrivée du Rosarino dans la capitale française a mis Camiseta Nani en ébullition. À Buenos Aires, c’est la boutique incontournable de tout collectionneur de maillots de football. Ici, on trouve une tunique manches longues de la sélection argentine floqué Gallardo datant du Mondial 98, une autre avec le 16 du premier match de Riquelme avec l’Albiceleste ou encore, et c’est un peu plus surprenant, un maillot du FC Lorient de la finale de la Coupe de la Ligue 2002 perdue contre Bordeaux. Mais ce qui anime le patron Ricardo, ce sont les coups de fils, les messages sur Instagram et WhatsApp, qui n’arrêtent pas depuis la mi-journée., explique-t-il pendant que son employé floque une tunique parisienne version 2017 avec le numéro 30 et le nom du sextuple Ballon d’or. Business is business.Dans la rédaction du quotidien sportif, le rythme ne faiblit pas. évidemment, Messi fait la une depuis jeudi dernier. Ce mardi, le journal bombe le torse car il se vante, lui aussi, d’avoir annoncé l’accord avec le PSG en exclusivité dans ses pages. Pendant une vingtaine d’années,a rédigé un nombre incalculable de feuillets retraçant l’aventure de la Pulga à Barcelone. Jusqu’à maintenant, la Ligue 1, elle, n’occupait qu’une moitié de page. Un peu plus si un joueur argentin brillait sur les pelouses françaises ou quand Marcelo Bielsa dirigeait dans l’Hexagone. Et maintenant ?, annonce Bruno Sturari, journaliste au seul quotidien sportif du pays.Partagé avec le canal Direct TV l’an passé, ESPN a récupéré cette année la diffusion intégrale des matchs du championnat de France. Pas loin de crier lui aussi « Jackpot ! » à l’antenne, l’animateur Gustavo López n’en finit plus de rappeler tout au long de l’après-midi que la chaîne, propriété de Disney, diffusera bience samedi à 16h heure locale. La Ligue 1, c’est nous ! Le soir, le canal TYC Sports ouvrait son émission phare de débat en diffusant les images de Messi sur un air de Zaz et passait une bonne partie de son programme à demander à un journaliste français invité en plateau comment se prononce Brest, Troyes ou Clermont et quelles sont vraiment les équipes qui peuvent embêter le PSG, lireen Argentine. Bienvenue dans la quatrième dimension.