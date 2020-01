Attention, bouchons en direction de Lyon

Décimée avant la trêve, l’attaque lyonnaise pourrait se retrouver profondément transformée ces prochains jours. Reste à savoir si empiler les Toko Ekambi et autres Kadewere est bien nécessaire à l'heure actuelle...

D'un voyage à vide à l'excédent bagage ?

Par Mathieu Rollinger

S’il y a bien un mot à ne plus prononcer à Lyon ces dernières semaines, c’est bien «» . Surtout quand il sert à qualifier des ligaments et que ceux-ci sont rompus. Ainsi, les jeunes Oumar Solet et Sofiane Augarreau ont subi récemment le même préjudice que Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde , out jusqu'à la fin de la saison. Si les méthodes des préparateurs physiques peuvent être remises en question, l’Olympique lyonnais a choisi pour se soigner de dériver ce mot de «» en «» . Car en ces dernières semaines de mercato, le club rhodanien lance les grandes manœuvres afin de se renforcer offensivement. Selon, un accord semblait être trouvé vendredi avec Karl Toko Ekambi, avec un chèque de 20 millions d’euros à l’ordre du Villarreal CF, même si Jean-Michel Aulas s’empressait d’appeler à la patience sur Twitter. «» , précisait le président. Au-delà de cette arrivée imminente, une autre piste chaude de l’hiver reste d’actualité.Après avoir vu une première offre à 7 millions d’euros être refusée jeudi, Lyon aurait selonformulé une nouvelle proposition au Havre pour le recrutement de l’attaquant Tino Kadewere qui tournerait autour de 15 millions d’euros. Problème, le club doyen (par ailleurs approché par des clubs anglais) aimerait conserver son buteur zimbabwéen, auteur de 18 buts en 20 matchs cette saison, de manière à optimiser ses chances de monter en Ligue 1. Et si un prêt d’Amine Gouiri pourrait être mis dans la balance pour achever de convaincre le club normand, tout cela en dit beaucoup sur les intentions des Gones. En résumé : l'OL semble décidé à redresser la barre en championnat - n’étant après tout qu’à sept points du podium en Ligue 1 après un début de saison catastrophique - et tenter de faire bonne figure en huitième de finale de la Ligue des champions contre la Juventus . Voilà pourquoi l’OL ne va pas attendre le mois de juin pour préparer la suite.Sauf que Gouiri, après avoir refusé d’aller gratter du temps de jeu du côté de Nîmes, ne semble pas disposé à s’éloigner de son club formateur et que ces transferts entrants ne devraient pas pour autant ouvrir la porte à un départ de Moussa Dembélé, malgré l’intérêt de Chelsea. En début de semaine, Jean-Michel Aulas servait en conférence de presse des propos assez paradoxaux par rapport aux derniers mouvements : «(sur Moussa Dembélé)» Effectivement, si Karl Toko Ekambi peut s’accommoder de jouer autour de l’international espoir, si on y ajoute à ça Kadewere ou même les appels du pied faits au Sud-Coréen de Salzbourg Hee-Chan Hwang, difficile de croire que les dirigeants lyonnais feront barrage au « Dembélexit » . À moins qu’ils tiennent absolument à créer un embouteillage devant et s’ajouter un nouveau casse-tête avec la gestion du vestiaire.Au risque que ces recrues pataugent autant que celles de cet été, cette affluence soudaine de solutions offensives est une nouvelle entorse au traditions lyonnaises. Hormis la bonne pioche Memphis Depay en janvier 2017, Lyon restait en général de marbre lors de ces périodes hivernales. Cette fois-ci, le club compte rabattre toutes les cartes à mi-parcours. L'échec Sylvinho, les balbutiements de Juninho, les déboires de Marcelo, les roustes inattendues, les blessures à gogo et le scepticisme autour de Rudi Garcia auraient pu suffire en matière de rebondissements. Foutu pour foutu, pourquoi ne pas capitaliser sur le petit matelas financier assuré par la qualification au tour principal de la C1 pour préparer la transition, lancer réellement les jeunes pousses de l'académie comme Rayan Cherki, Amine Gouiri et Maxence Caqueret ? Pourquoi ne pas faire un bon ménage de printemps pour que la place soit nette au retour de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde à l'été prochain et enclencher réellement un nouveau cycle ? La dernière fois que la capitale des Gaules a vibré pour une génération, tout avait débuté en 2012-2013 lorsqu'une bande de gamins du cru, emmenée par Alex Lacazette, Corentin Tolisso et Samuel Umtiti, s'était découverte lors d'un parcours en Ligue Europa. Et c'est peut-être le meilleur antidote dont aurait besoin aujourd'hui l'Olympique lyonnais.