ASSE-OL, derby déséquilibré

Ce dimanche se déroule l’un des moments les plus attendus de la saison à Geoffroy-Guichard, avec le derby entre l’AS Saint-Étienne et l’Olympique lyonnais. Pour la première fois depuis plusieurs années, cette confrontation semble jouée d’avance entre un OL qui revit et une équipe de Sainté au fond du gouffre. Une lanterne rouge de Ligue 1 qui n’a pas remporté le moindre match, depuis le début de la saison.

Peur sur le Forez

La météo pour jouer les trouble-fêtes ?

Par Denis Ménétrier, à Lyon

Après des semaines à parler des débordements des supporters sur les pelouses de Ligue 1, que tout le monde se rassure : ce type d’incidents ne risque pas de se produire ce dimanche soir, en marge du bouillant derby entre l’AS Saint-Étienne et l’Olympique lyonnais. Comme elle en avait pris l’habitude avant la pandémie, la préfecture de la Loire a en effet annoncé l’interdiction de déplacement des supporters lyonnais à Geoffroy-Guichard. Dans le Chaudron, les Stéphanois repartiront donc au moins avec le prix de l’ambiance, à défaut peut-être des trois points. Car sur le terrain, l’ambiance est morose du côté de l’ASSE. Lanterne rouge de Ligue 1 après huit journées, les Stéphanois restent sur cinq défaites consécutives et réalisent leur plus mauvais début de saison depuis leur retour dans l’élite en 2004.De sorte que ce 123derby de l’histoire s’avance, a priori, comme l’un des plus déséquilibrés de ces dernières saisons. Hasard du calendrier, il y a deux ans presque jour pour jour (soit le 6 octobre 2019), Claude Puel s’apprêtait à disputer sa première rencontre sur le banc de l’ASSE, alors que les Verts pointaient à la dix-neuvième place du classement. À situation quasi similaire, rapport de force totalement différent : les Stéphanois profitaient alors d’un nouvel élan pendant que Sylvinho vivait ses dernières heures sur le banc lyonnais, tandis qu’aujourd’hui, l’OL semble beaucoup plus sûr de ses forces quand le club stéphanois vit une déprime totale. Ce qu’il n’avait pas osé dire il y a deux ans ou à la veille des derniers derbys, Claude Puel l’a reconnu en conférence de presse :Avant d’ajouter un motif d’espoir :Sauf que collectivement, l’OL semble bien supérieur en ce moment. Avec son nouveau gourou néerlandais Peter Bosz, le club rhodanien est plus sûr de ses forces. Face à Brøndby en Ligue Europa (3-0), l’OL a réussi à faire sauter le verrou danois dans un match qu’il n’aurait très certainement pas gagné la saison dernière., a souligné Houssem Aouar, face à la presse. Le Lyon de ce début de saison séduit, et les joueurs adhèrent aux idées de Bosz.Du côté du Forez, le constat est différent., a encore souligné Claude Puel. Des mots durs, qui traduisent un mal-être à Sainté. Avant ce derby, l’état d’esprit dans les deux camps en dit long : alors que le peuple vert a la boule au ventre et le souvenir de la gifle de janvier dernier reçue à Geoffroy-Guichard encore bien en tête (0-5), les supporters lyonnais sont en confiance.L’entraîneur des Verts, lui, continue de manœuvrer du mieux qu’il peut avec le troisième effectif le plus jeune d’Europe selon l’Observatoire du football CIES pendant que le club est toujours en passe d’être vendu., expliquait l’entraîneur stéphanois, dans le magazine Vestiaires Encore soutenu par une partie du peuple vert, Puel espère que ses joueurs s’en sortiront. Et si, sur le terrain, les Stéphanois sont dépassés par les Lyonnais, ils pourront tenter de s’en remettre à la météo : un épisode cévenol est attendu à Saint-Étienne, avec d’immenses draches avant et pendant la rencontre. De quoi donner une tournure inédite à ce derby, devant les 34 000 supporters qui seront présents à Geoffroy-Guichard. Parce que s’ils sont moins bons en football en ce début de saison, peut-être qu’ils ont leur mot à dire en water-polo.