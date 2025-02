Transfert Dončić-Davis : tout ce que le foot ne doit pas reproduire

C’est comme si le Real Madrid échangeait Kylian Mbappé avec Erling Haaland, que Liverpool donnait Mohamed Salah pour récupérer Lamine Yamal ou encore que le PSG avait lâché Neymar voilà quelques années pour s’offrir n’importe quelle superstar. Depuis dimanche et l’annonce d’un transfert historique, les comparaisons n’ont cessé. Les fans de foot, plus ou moins au fait des us et coutumes locales, cherchent à comprendre l’ampleur du séisme qui a frappé la NBA au moment de voir Luka Dončić être envoyé aux Lakers en échange d’Anthony Davis sans que les deux protagonistes n’aient été mis au courant au préalable.

« Dieu merci, vous ne pouvez pas être échangé comme ça dans le foot », se réjouit alors sur X un Mats Hummels tout heureux de ne pas s’être fait envoyer voir ailleurs par l’AS Rome quand il ne jouait pas sous les ordres de Daniele De Rossi. À moins que dans leur éternelle volonté de copier la grande ligue américaine, les têtes pensantes du ballon rond ne se prennent à s’inspirer également de son modèle de transferts ?

Thank god you can‘t get traded like this as a football/soccer player 👀 — Mats Hummels (@matshummels) February 2, 2025

Chacun son modèle

En l’état, imaginer une transposition du système des transferts de la NBA dans le football paraît totalement illusoire, à moins d’une profonde révolution des instances dirigeantes et de leurs liens légaux avec les clubs. « Les joueurs sont sous contrat avec une équipe qui est une franchise de la ligue. Ce qui fait qu’ils transfèrent les contrats, Dončić arrive à Los Angeles avec le même contrat qu’il avait signé à Dallas, détaille en effet Jean-François Brocard, maître de conférence en sciences économiques et membre du Centre de droit et d’économie du sport (CDES). C’est complètement différent en Europe, puisque les joueurs sont sous contrat avec leurs clubs. Dans le cadre des transferts, les contrats sont rompus contre une indemnité qui correspond à la compensation pour cette rupture. »

Je ne vois pas comment l’Europe du foot pourrait s’inspirer de ça, il faudrait que tous les joueurs du monde soient sous contrat avec une instance supérieure et que les joueurs circulent avec leurs contrats. Jean-François Brocard

Difficile également d’imaginer les stars du ballon rond donner leur accord à un modèle dans lequel ils pourraient se retrouver à traverser l’Europe du jour au lendemain sans avoir été consultés. « Je ne suis pas sûr que les joueurs de NBA aient beaucoup de pouvoir au niveau du droit du travail puisqu’on a eu une nouvelle fois l’exemple, ils ne choisissent rien, poursuit Jean-François Brocard. Malgré tout, les syndicats de joueurs sont extrêmement actifs pour tout négocier dans la ligue. Ils ont accepté cette situation en contrepartie de sommes énormes en matière de salaires. » L’argent pourrait-il alors inciter les footeux à se laisser convaincre ? « Je ne vois pas comment l’Europe du foot pourrait s’inspirer de ça, il faudrait que tous les joueurs du monde soient sous contrat avec une instance supérieure et que les joueurs circulent avec leurs contrats », évacue le chercheur.

La Superligue comme préalable ?

Une structure déjà envisagée ces dernières années pourrait en revanche offrir un cadre propice à l’établissement d’un marché des transferts construit autour d’échanges de joueurs conservant leurs contrats, aux dépens de leur plein gré : la Superligue. Et encore, pas celle envisagée par les douze mastodontes européens en avril 2021, puisque ces derniers auraient continué d’appartenir à leurs fédérations respectives. « Il faudrait tout réinventer, reprend Jean-François Brocard. Aux États-Unis, ils n’échangent pas d’argent, car ils sont dans un système fermé. Et grâce à ça, ils arrivent à mettre en place un modèle hyper stable qui génère énormément de revenus, donc ils n’ont pas besoin de chercher d’autres sources, comme des États dans le cas du football ces dernières années. » Sans compter qu’un tel changement briserait le fonctionnement même de l’économie actuelle du ballon rond : « Cela remettrait en cause le business model de certains clubs basé sur la formation et la revente de joueurs. Il faudrait qu’il n’y ait que des clubs prêts à tirer un trait sur toutes les indemnités reçues dans le cadre des transferts. »

Impossible à copier tel quel, l’exemple de la NBA pourrait-il alors servir de source d’inspiration pour un football qui cherche encore quelles sont les meilleures options qui s’offrent à lui, quelques mois après la décision de la CJUE dans l’affaire Lassana Diarra. « En NBA, le joueur peut en effet racheter son contrat, mais le débat avec Diarra est de savoir avec qui il faut s’entendre, simplement le club acheteur ou également l’UEFA, développe encore Jean-François Brocard. Le cas Diarra est très éloigné de la NBA. On pourrait estimer que tout le pouvoir est pour les joueurs qui peuvent racheter leurs contrats, mais cela voudrait dire que ce ne sont plus des actifs. En NBA, il n’y a déjà pas de spéculation sur les actifs. »

Pour toutes ces raisons, l’économiste n’imagine pas le monde du foot prendre exemple sur celui de la balle orange, en tout cas pas en matière de structure globale et de marché des transferts. « Le mirage de la ligue fermée à l’américaine en Europe, je n’y crois pas, c’est très compliqué pour des questions juridiques, lâche l’économiste. Ce transfert n’a rien de nouveau en NBA, mais ça vient en parallèle de ce qu’il s’est passé avec Diarra, et ça pose la question de la liberté des joueurs dans le cadre du marché des transferts. » Et cette fois, la réponse ne semble pas pouvoir venir d’outre-Atlantique.

