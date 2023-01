Top 10 : les plus beaux matchs du Maroc

10 – Maroc-Guinée (1-1)

CAN 1976 – 14 mars (stade Ydnekachew Tessema d’Addis-Abeba, Éthiopie)

Aussi fort soit-il, le Maroc n’a remporté qu’une seule Coupe d’Afrique des nations. Et dans des conditions particulières. En Éthiopie, au printemps 1976, les huit nations qualifiées sont ainsi réparties en deux groupes de quatre pour la première phase. Les deux leaders de chaque groupe sont ensuite reversés dans une poule unique, afin de consacrer le vainqueur. Séparés par un point, le Maroc (quatre unités) et la Guinée (trois) se retrouvent ainsi pour la « finale » du groupe le 14 mars. Menés après l’ouverture du score de Chérif Souleymane, les Lions de l’Atlas voient finalement leur salut arriver à deux minutes du terme, sur l’égalisation d’Ahmed « Baba » Makrouh. Un point ramené, et un sacre à la clé.

9 – Maroc-Portugal (3-1)

Coupe du monde 1986 – 11 juin (Jalisco de Guadalajara, Mexique)

Jeune sélection internationale, le Maroc entame sa deuxième Coupe du monde en 1986, sous la chaleur mexicaine (après une première participation en 1970, au Mexique déjà). Et les Lions de l’Atlas ne seront pas aidés par le tirage au sort, aux côtés de l’Angleterre, du Portugal et de la Pologne. Mais deux 0-0 plus tard, face aux Polonais et aux Anglais, les Rouges se retrouvent à une victoire d’une qualification en huitièmes. Chose faite contre la Seleção, avec la manière (3-1), sur un doublé d’Abderrazak Khairi et une réalisation de l’illustre Abdelkrim Merry. Les prémices de 2022. Leader du groupe F, le Maroc tombera finalement face à l’Allemagne (RFA) avec les honneurs (1-0).

8 – Maroc-Zambie (1-0)

Qualif. à la Coupe du monde 1994 – 10 octobre 1993 (stade Mohamed V de Casablanca, Maroc)

Comme en 1976, le Maroc joue le reste de son année sur un match. Cette fois, c’est à l’automne 1993 que les Lions de l’Atlas marquent la nation. Opposés à la prometteuse Zambie de Kalusha Bwalya, encore meurtrie par le crash de l’Air Force AF-319 en avril et qui coûta la vie à 30 personnes (dont 18 joueurs de la sélection), les Marocains n’ont d’autre choix que de gagner afin de rallier les États-Unis. Une « petite finale » , remportée à l’heure de jeu grâce à Abdeslam Laghrissi (1-0).

7 – Maroc-Égypte (1-0)

CAN 1998 – 17 février (stade Municipal de Ouagadougou, Burkina Faso)

En Algérie, en Tunisie et au Maroc, le consensus est simple : renverser l’ogre égyptien. En ce 17 février 1998, en Coupe d’Afrique des nations, les Marocains se sont fait plaisir. Quasi intouchables en CAN, les Pharaons s’inclinent en effet dans les ultimes secondes de leur duel nord-africain, la faute au ciseau exceptionnel de Mustapha Hadji. Bon, le Maroc quittera la compétition dès les quarts de finale, tandis que l’Égypte remporte son quatrième trophée…

6 – Maroc-Norvège (2-2)

Coupe du monde 1998 – 10 juin (stade de la Mosson de Montpellier, France)

Quatre ans après la débâcle d’USA 1994 (élimination au premier tour), le Maroc débarque en France avec des ambitions mitigées, malgré une excellente génération. En ouverture, la sélection se rassure pourtant en accrochant la surprenante Norvège (2-2). Un nul quelque peu amer, après avoir mené deux fois, dont une ouverture du score sublime signée Mustapha Hadji.

5 – Maroc-Écosse (3-0)

Coupe du monde 1998 – 23 juin (Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne, France)

Roustés par le Brésil en deuxième journée de ce même Mondial (3-0), les Marocains se reposaient alors sur un scénario favorable, afin d’entrevoir la phase finale : venir à bout de l’Écosse et attendre une victoire du Brésil sur la Norvège. Du côté des concernés, le travail est d’ailleurs excellement fait, avec un succès probant (3-0), porté par le doublé de Salaheddine Bassir ainsi que le pion d’Abdeljalil « Camacho » Hadda et son affreux T-shirt « Allez Maroc ». Au même moment, la Norvège l’emporte malheureusement devant des Auriverdes en balade au Vélodrome (1-2), pour renvoyer les Marocains à la maison.

4 – Maroc-Algérie (3-1, a.p.)

CAN 2004 – 8 février (Stade Taïeb-Mehiri de Sfax, Tunisie)

Le derby d’Afrique du Nord opposant le Maroc à l’Algérie de ce mois de février 2004 est incontestablement gravé dans la mémoire de chacun des deux camps. Et pour cause. En quarts de finale de la CAN, alors que les Algériens pensent tenir la victoire avec l’ouverture du score d’Abdemalek Cherrad en fin de partie (84e), les Marocains égalisent dans le temps additionnel par un tout jeune Marouane Chamakh (90e+4). Abattus, les Verts craqueront dans l’extra-time et les coup de boutoir siglés Youssouf Hadji puis Jawad Zaïri. Le Maroc atteindra la finale, mais sera vaincu par l’hôte tunisien.

3 – Maroc-Algérie (4-0)

Qualif. CAN 2012 – 4 juin 2011 (Grand stade de Marrakech, Maroc)

Le tifo des 45 000 personnes présentes au Grand stade de Marrakech, le petit pont de Youcef El Arabi sur Khaled Lemmouchia, le chambrage de Mehdi Benatia et les provocations d’Oussama Aissaidi : pour les Algériens, voici un beau résumé du cauchemar. Pour la réception des Verts, en plein brouillard après un Mondial 2010 gâché, le Maroc s’en donne à cœur à joie en l’emportant chez lui (4-0), afin de rallier la CAN au Gabon et en Guinée équatoriale.

2 – Côte d’Ivoire-Maroc (0-2)

Qualif. Coupe du monde 2018 – 11 novembre 2017 (stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, Côte d’Ivoire)

Aussi bien en CAN qu’en Coupe du monde, le Maroc a toujours su manier l’art du suspense durant ses campagnes qualificatives. Pour le Mondial 2018, les Marocains ont ainsi attendu l’ultime étape, à Abidjan en Côte d’Ivoire, pour décrocher leur billet russe. Défaite interdite et victoire finalement obtenue avec aplomb (0-2), œuvre de Nabil Dirar et Mehdi Benatia. Pour relancer une machine grippée depuis près de vingt ans.

1 – Belgique-Maroc (0-2)

Coupe du monde 2022 – 27 novembre (Al Thumama Stadium de Doha, Qatar)

Le match déclencheur de l’exploit. Face à la Belgique, le Maroc lançait effectivement son parcours hors norme en s’imposant (0-2). Un astucieux coup franc d’Abdelhamid Sabiri et un break tardif de Zakaria Aboukhlal pour mettre la diaspora bruxelloise en liesse et, surtout, hisser les leurs vers le sommet.