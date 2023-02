Thiago Silva : « La sélection, je pense que c’est fini pour moi »

Comment expliques-tu ce résultat ce soir ? Quelle était l’ambiance dans le vestiaire ? C’est le foot, c’est comme ça… Même si je pense qu’on a bien joué aujourd’hui, on a eu des situations. Mais ça ne te donne pas la victoire, malheureusement. Il fallait tout faire pour gagner ce match aujourd’hui, gagner la Coupe à la fin, mais c’est comme ça… Maintenant, il faut relever la tête le plus vite possible et continuer.

On avait le ballon pendant cette phase-là, mais je dois avouer que ce n’est pas clair, là, dans ma tête. Il faut que je revoie les images pour comprendre ce qu’il s’est passé sur ce contre.

Quand on voit le but croate, on se dit que vous vous êtes peut-être trop découvert ?Non, je pense qu’on était bien. On avait le ballon pendant cette phase-là, mais je dois avouer que ce n’est pas clair, là, dans ma tête. Il faut que je revoie les images pour comprendre ce qu’il s’est passé sur ce contre.

Tite a annoncé qu’il ne continuait pas l’aventure à la tête du Brésil. Il vous en a parlé ?Je n’ai pas écouté, même dans le vestiaire il n’en a pas parlé. Il n’a pas dit aurevoir. On va voir ce qu’il va se passer dans les prochains jours.

C’est la meilleure équipe qui se qualifie pour les demies ce soir ? À mon avis non, mais ils ont mérité quand même. Nous, on n’a pas été concentrés a ce moment du match. On ouvre le score, puis juste derrière, on prend ce but, alors que normalement, on doit juste contrôler la fin de match. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé exactement, et cela ne sert à rien que je parle là, maintenant, car cela ne va rien changer.

La sélection, je pense que c’est fini pour moi… Finir comme ça, c’est dur. C’est plus dur que de simplement perdre la Coupe du monde.

Est-ce que tu vas continuer avec la sélection ?La sélection, je pense que c’est fini pour moi… (Il est ému.) Finir comme ça, c’est dur. C’est plus dur que de simplement perdre la Coupe du monde.

Tu es maudit avec la sélection ?C’est difficile d’en parler là, mon visage ne reflète pas l’énorme tristesse qu’il y a actuellement à l’intérieur de moi. C’est comme ça, c’est la vie.

Cette fin d’aventure, elle te fait penser à la douloureuse expérience de 2014 ?2010, 2014, 2018, 2022, pour moi c’est pareil. Aujourd’hui, je crois même que c’est encore plus difficile qu’en 2014, car il n’y aura pas d’autre Coupe du monde pour moi. Aujourd’hui, je n’ai plus qu’à relever la tête et aller de l’avant.