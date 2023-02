Tactique : Toulouse, la vie en rose

« Dedans, il y a les sept qu’on a mis contre Lannion (7-1, en 32es de finale de la Coupe de France). Je ne suis pas sûr que le Bayern ait joué Lannion », ironisait l’entraîneur toulousain Philippe Montanier au moment de relativiser la puissance de feu actuelle de son armada. Sixième formation la plus efficace devant le but depuis le début de la saison en championnat, le TFC semble aujourd’hui enfin parvenir à capitaliser sur ses facultés collectives et individuelles à déséquilibrer l’adversaire. Après avoir explosé le record de buts inscrits sur un exercice la saison passée en Ligue 2 avec 82 réalisations, Montanier et sa bande continuent à affoler les compteurs dans l’élite. Et si le calendrier récent a été relativement clément pour les Violets (Ajaccio, Auxerre, Brest, Strasbourg, Troyes), la pente se corse depuis plusieurs semaines avec un rallye périlleux composé de Paris, Rennes, Marseille et Reims. Alors que le maintien semble quasiment assuré et que les places européennes sont difficilement atteignables, il ne reste à vivre que les émotions des grands soirs pour les supporters de la Ville rose. Bonne nouvelle, en voilà un qui se profile ce dimanche face à un Olympique de Marseille volcanique, en chasse derrière le PSG et désireux de ne pas flancher avant de recevoir le leader parisien la semaine prochaine, à l’heure où Toulouse affiche une forme plus olympique que jamais. Attention, le Stadium risque de chauffer.

Sur côté

S’il est peu probable que les séquences d’attaques placées se répètent face à la traque des Phocéens affamés, Toulouse est toutefois capable de performer sur ces situations, en témoignent les derniers affrontements face à des équipes supposées plus faibles. Un scénario notamment, répété à de nombreuses reprises, semble majoritairement sortir du lot. Déjà présente en Ligue 2 la saison passée dans une compétition qu’ils ont écrasée techniquement et territorialement, la faculté des Toulousains à combiner sur le côté peut faire des ravages. Grâce à l’apport d’un milieu relayeur du 4-3-3 sur la largeur – Branco van den Boomen le plus souvent côté gauche et Brecht Dejaegere parfois côté droit -, les joueurs du Tef’ s’offrent des supériorités numériques, souvent bien converties par le mouvement de chacun et une occupation des espaces optimale.

Pour sublimer cette approche collective travaillée et cohérente, Philippe Montanier peut notamment s’appuyer sur deux individualités clés. Le premier, recordman du nombre de passes décisives (21) en Ligue 2, est aujourd’hui l’un des plus grands magiciens de notre championnat et, malgré sa faible mobilité, est capable d’envoyer un ballon au millimètre près un peu partout sur le terrain – notamment sur coup de pied arrêté. Après 22 matchs de Ligue 1 cette saison, Branco van den Boomen totalise 5 buts, 7 passes décisives, 59 passes clés (deuxième plus gros total du championnat), 177 passes dans le dernier tiers du terrain (plus haut total du championnat) et 202 passes progressives (plus haut total du championnat). Pas de doutes, la patte droite de la Boom est spéciale, et il aime particulièrement le montrer quand il dispose d’espace côté gauche pour ravitailler la surface. Pour profiter de ces offrandes, un homme en particulier. Débusqué l’été dernier à l’Excelsior Rotterdam après avoir fait trembler les filets 36 fois, Thijs Dallinga est un finisseur hors pair. S’il a réalisé une première partie de saison en dents de scie, le goleador aux 10 banderilles plantées cette saison peut compter sur deux qualités très fortes pour faire parler la poudre : sa capacité à disparaître et sa faculté à finir au sol, à ras du poteau. Régulièrement, le numéro 27 violet se fond alors dans le dos de son vis-à-vis afin de sortir de son champ de vision pour ensuite surgir au dernier moment dans son angle mort afin d’asséner le coup fatal, parfaitement ciblé.

Lors de la réception de l’ESTAC (4-1) le 1er février : Rouault, très haut, oriente à l’opposé vers son latéral gauche Gabriel Suazo…

Le Chilien peut ensuite écarter sur Rafael Ratão, au large côté gauche. Dans le même temps, Branco van den Boomen se déporte sur le couloir pour assister ses partenaires…

L’espace est libéré par son coéquipier qui a réalisé un appel à vide pour faire reculer un potentiel vis-à-vis. L’artificier violet est alors libre de tout marquage…

Il se met ensuite dans le sens du but et lance la machine. Il profite, une nouvelle fois, de la bonne coordination toulousaine pour s’ouvrir des portes et des lignes de passes en direction du but…

L’intervalle vers Dejaegere est ouvert, le capitaine peut alors être servi. Au même moment, Thijs Dallinga enfile sa cape d’invisibilité et file derrière son défenseur central…

La remise de celui qu’on appelle « Bibiche » est parfaite, en pleine course pour son numéro 8…

Van den Boomen est alors idéalement placé pour servir le bon déplacement de Dallinga, qui est réapparu dans le dos d’Erik Palmer-Brown…

Mais il est déjà trop tard, plat du pied gauche, 1-0.

Quand nos Violets régalent 😍 D'une surface à l'autre, une contre-attaque ⚡️ parfaitement menée : l'accélération de Rafa, la justesse technique de Branco, l'appel et la finition de Thijs… L'un de nos ⚽️ préférés de la saison ! pic.twitter.com/3KUX7QKYTe — Toulouse FC (@ToulouseFC) January 30, 2023

Droit au but, eux aussi

Néanmoins, au moment d’analyser les performances du Toulouse Football Club, il semble primordial de ne pas occulter qu’il s’agit là, malgré tout, d’un promu. La onzième place au classement, le quart de finale de Coupe de France à venir face à Rodez et le jeu attractif déployé pourraient parfois le faire oublier. Malgré l’excellent travail de Damien Comolli and co pour exploiter le très bon centre de formation ou dénicher des joueurs à fort potentiel, aux profils adéquats, et à faible coût, le Téfécé n’a pas (encore) un effectif capable de maîtriser balle au pied les plus grosses cylindrées de Ligue 1. Pas de panique, Général Montanier dispose là aussi de solutions. À l’aide d’un bloc défensif compact et dense en 4-5-1, David est régulièrement capable de réduire l’influence offensive de Goliath tout en gardant la lucidité de bien lancer la pierre ensuite. L’illustration parfaite étant la partition récitée le week-end passé face à Rennes, où les Bretons ont bouclé le match avec 69% de possession et seulement 1,20 expected goal produit (le but rennais étant un CSC d’Anthony Rouault). Afin de rendre ce plan viable des deux côtés du terrain, les Violets disposent à nouveau d’une individualité clé et particulièrement en vue depuis le début d’année : Zakaria Aboukhlal. À l’origine de 5 buts et 2 passes depuis son retour du Qatar, le Marocain semble vouloir prolonger le conte de fées. Dans un style similaire à celui opéré par la bande de Walid Regragui et dans lequel il avait déjà démontré certaines qualités, l’ailier droit se distingue particulièrement en transition pour aider son équipe à exploser en nombre à la récupération, acheminer le ballon vers la surface et offrir des munitions à son spectre favori.

Face à Rennes (3-1) le 12 février dernier : Toulouse s’organise en 4-5-1 défensivement. Baptiste Santamaria n’a aucune solution évidente et Dejaegere surveille de très près Amine Gouiri dans son dos…

Le capitaine violet patiente jusqu’à être à distance d’intervention et surgit sur le temps de passe. Avec un peu de réussite, le ballon revient dans la zone d’Aboukhlal côté droit…

Le Tef’ se projette ensuite en nombre, profitant d’une supériorité numérique, tandis que son ailier marocain s’occupe de faire la différence à la course. Dans le même temps, Dallinga disparaît dans le dos de Joe Rodon…

Puis, une fois le ballon dans la zone de vérité, il surgit dans l’angle mort du défenseur gallois et profite du bon centre de son partenaire, encore lucide…

Et punit Steve Mandanda petit filet d’un plat du pied droit.

Avec 12 buteurs différents en 2023, Toulouse est l’équipe qui répartit le mieux sa marque de l’Hexagone. En plus de sa diversité individuelle, le TFC est aussi bien aidé par une palette offensive et collective large, qui lui offre des situations franches qu’importe la physionomie du match. Après un manque d’ambition au Parc des Princes (2-1), il y a quelques semaines et une valise encaissée au Vélodrome (6-1) il y a deux mois, le salut du Tef’ pourrait se trouver dans la nuance. « Ça a été un match exceptionnel, mais dans le mauvais sens pour nous. On avait beaucoup ouvert le jeu », a avoué le coach haut-garonnais. Reste à voir quelle teinte prendra cette fois la Ville rose…