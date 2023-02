Sheriff Tiraspol-Partizan Belgrade et l’ombre de la guerre en Ukraine

« La Russie cherche à renverser l’ordre constitutionnel, à remplacer le pouvoir légitime de Chișinău par un pouvoir illégitime qui mettrait [la Moldavie] à la disposition de la Russie afin de mettre un terme au processus d’intégration européenne. » C’est avec ces mots forts que s’est exprimée Maia Sandu, présidente de la Moldavie, ce lundi 13 février. Cette déclaration, publique, faisait suite aux propos tenus par le président ukrainien Volodomyr Zelensky la semaine dernière à Bruxelles. Selon lui, des documents ont été interceptés par les services secrets ukrainiens mettant en avant la possibilité d’un coup d’État pour renverser le pouvoir proeuropéen moldave et le remplacer par un gouvernement prorusse. Ainsi, même si le Kremlin nie tout « plan de déstabilisation » du pays, la Moldavie a depuis renforcé ses mesures de sécurité. La présidente moldave a même annoncé un projet législatif visant à donner aux procureurs et aux services de renseignements « les instruments nécessaires pour combattre efficacement les risques de sécurité nationale ». En cause notamment, toujours d’après les déclarations de Maia Sandu et les documents interceptés, Moscou compte sur « l’implication de forces internes » pour déstabiliser le pays, dont des « possibles ressortissants russes, biélorusses, serbes et monténégrins ». C’est ainsi que le match de Ligue Europa Conférence entre le club moldave du Sheriff Tiraspol et le club serbe du Partizan Belgrade au stade Zimbru de Chișinău bascule sur le terrain extra-sportif.

Des saboteurs parmi les supporters serbes ?

Au lendemain des annonces de Maia Sandu, les décisions sont radicales. L’espace aérien de la Moldavie est brièvement fermé pour raison sécuritaire. Le même jour, les autorités moldaves annoncent à la fédération nationale de football que le match de Coupe d’Europe se déroulera sans spectateurs. Pour Adrian Cheptonar, député du Parti action et solidarité (le parti présidentiel moldave), cette mesure a été motivée par le fait que les services secrets du pays ont découvert que « des saboteurs comptaient venir parmi les supporters serbes ».

Лига Конференций. Важно❗️❗️❗️ Федерация Футбола Молдовы проинформировала ФК «Шериф» о решение властей Молдовы провести матч раунда плей-офф Лиги Конференций УЕФА, между ФК «Шериф» и белградским «Партизаном», без зрителей. pic.twitter.com/GKSdnfd65m — FC Sheriff (@FotclubSheriff) February 14, 2023

Ainsi, les ressortissants serbes qui ont fait le déplacement se sont vus refuser leur entrée sur le territoire moldave et bloquer à l’aéroport de Chișinău. C’est le cas aussi pour cinq boxeurs venus du club de Budva au Monténégro qui ont été arrêtés à la frontière. Dans ce contexte, la Serbie et le Monténégro ont demandé à la Moldavie des explications et ont indiqué qu’ils n’avaient été informés d’aucun complot ou d’aucun individu spécifique prétendument impliqué. La situation diplomatique s’est quelque peu apaisée, puisque Maia Sandu a échangé ce mercredi 15 février avec son homologue serbe Aleksandar Vučić autour des aspects sécuritaires du territoire moldave. La Serbie condamne la violation de l’intégrité territoriale de l’Ukraine par la Russie, mais n’a pas pris de sanctions vis-à-vis de son allié russe, malgré l’insistance de l’Union européenne.

Had a productive phone call with 🇷🇸President @avucic on security aspects in #Moldova. We’ll continue to closely cooperate with Serbia to prevent threats to Moldova’s security. Congratulated the people of #Serbia with #StatehoodDay. — Maia Sandu (@sandumaiamd) February 15, 2023

La menace pour la Moldavie de l’« État fantôme » prorusse de la Transnistrie

Cela n’atténue pas pour autant le niveau d’alerte maximum en Moldavie. Ce pays de 2,6 millions d’habitants est l’un des enjeux de la guerre menée par la Russie, compte tenu de sa situation géographique et de sa frontière avec l’Ukraine. L’influence russe reste présente sur le territoire moldave, notamment avec le cas de la Transnistrie. Officiellement, il s’agit d’une région autonome de la Moldavie. Officieusement, la Transnistrie est en fait un « État fantôme ». Une situation qui trouve ses racines à l’époque où la Moldavie était une « République socialiste soviétique » et donc intégrée au territoire de l’URSS. La région de la Transnistrie était alors le cœur économique et industriel du pays, avec comme ville stratégique Tiraspol. Après l’éclatement de l’URSS, la Moldavie proclame son indépendance en 1991 et fait du roumain sa langue officielle. La Transnistrie, ancrée dans son passé soviétique, déclare également son indépendance sous le nom de « République moldave du Dniestr ». Une guerre éclate sans trouver finalement d’issue et, en 1992, un cessez-le-feu est signé. La Transnistrie maintient de facto son indépendance, mais ce territoire demeure toutefois non reconnu par l’ONU et ses États membres, même par la Russie qui, pourtant, la soutient toujours économiquement.

©TV5Monde

La situation de cette région, où 96% des habitants ont voté par référendum en 2006 pour leur rattachement au territoire russe, accentue le climat d’insécurité de la Moldavie. La Russie dispose toujours aujourd’hui là-bas d’une base militaire, de 1500 soldats officiellement et d’un stock d’armes important. Paradoxalement, Tiraspol est pourtant la ville qui permet à la Transnistrie d’exister et aussi au football moldave de briller sur la scène européenne, grâce aux performances du club local : le Sheriff Tiraspol.

Sheriff Tiraspol : le club au cœur du statu quo de la Transnistrie

Le club est créé en 1997 par la puissante entreprise Sheriff, fondé par Viktor Gushan, ancien membre du KGB. Elle détient aujourd’hui la majorité des entreprises de la région (stations-services, supermarchés, médias, spiritueux…) et contrôle environ 60 % de l’économie locale. Bien que le club soit présent dans l’officieuse « République moldave du Dniestr », le Sheriff évolue dans la ligue moldave de football. Grâce aux moyens financiers de ses propriétaires, le club repousse la concurrence des autres formations locales et collectionne les titres nationaux avec 11 coupes et 20 championnats remportés. Mieux, lors de la saison 2021-2022, le Sheriff est devenu le tout premier club de Moldavie à participer à la phase de groupes de Ligue des champions. Avec à la clé des victoires de prestige contre le Shakhtar Donetsk et le Real Madrid. Pour le docteur en géopolitique Lukas Aubin, « ce jeu de dupes entre la Moldavie et la Transnistrie à travers le sport illustre le statu quo accepté par les deux parties, la Moldavie et la Transnistrie, et la nature véritablement schizophrène de leurs relations ».

Depuis, le contexte géopolitique a aussi affecté le club, puisque le 24 juin 2022, l’UEFA a annoncé qu’aucun match des compétitions UEFA ne sera disputé en Transnistrie en raison de la situation dans la région. Le Sheriff joue donc ses matchs européens non à Tiraspol, mais au stade Zimbru de Chișinău, capitale de la Moldavie. Hors des stades, la pression du camp prorusse moldave s’intensifie, notamment depuis que la Moldavie a obtenu en juin 2022 le statut de candidat officiel pour adhérer à l’Union européenne pour renforcer son intégrité territoriale vis-à-vis de Moscou. De récentes manifestations ont été organisées par le parti Shor, du nom de l’oligarque prorusse moldave en fuite Ilan Shor, dans un contexte de crise économique aggravée par la hausse des prix, la réduction des livraisons de gaz russe et les autres retombées de la guerre en Ukraine menée par la Russie. Cette situation instable a conduit le gouvernement de Natalia Gavrilița à démissionner le 10 février dernier, après 18 mois au pouvoir, et qui a été remplacé par le proeuropéen Dorin Recean. Et ce n’est pas l’ambiance de ce jeudi soir, dans le stade vide de Zimbru, qui permettra de donner un peu de répit à la Moldavie.