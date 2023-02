Sans défenses immunitaires, Liverpool tousse sévère

Wolverhampton n’avait marqué que six fois en dix matchs de championnat à Molineux cette saison. Dans le lot, les Wolves étaient même restés muets à cinq reprises devant leur public. Ça, c’était avant la venue de Liverpool, qui a gentiment reboosté les attaquants de Julen Lopetegui (0-3). On savait les Midlanders capables d’embêter leurs adversaires, en témoigne la double confrontation étriquée du mois de janvier au troisième tour de la Cup. Mais les Reds ont sombré dans les grandes largeurs, affichant une fébrilité qui ne peut rien leur laisser espérer.

Portes ouvertes

En l’absence de Virgil van Dijk et Ibrahima Konaté, Jürgen Klopp a associé Joël Matip et Joe Gomez en défense centrale ce samedi, laissant Nathaniel Phillips sur le banc. Le duo a vécu un cauchemar, laissant l’impression de naviguer à vue. Leur attentisme s’est payé cash dès la sixième minute lorsque Hwang Ui-jo, libre de faire ce qu’il voulait, a pu armer son centre et provoquer le CSC du Camerounais. Gomez s’est aussi foiré sur le deuxième but en renvoyant le ballon plein axe dans la surface. Alisson a décrit « des buts stupides », et au micro de la BBC, Klopp s’est montré particulièrement atterré par ce premier quart d’heure. « La façon dont nous avons pris ces buts aujourd’hui n’était pas acceptable. Commencer comme ça avec toutes les choses que nous avons dites pendant la semaine et avant le match, c’est horrible. (…) Vous ne vous rendez pas service dans ces moments-là en donnant des ballons faciles. Nous avons été passifs sur les deux buts. Tout ce que nous voulions faire était d’être compacts et actifs, mais nous étions compacts et passifs. Je ne peux pas l’expliquer. »

Wolves vs Liverpool was like pic.twitter.com/8nms12dykF — Troll Football (@TrollFootball) February 4, 2023

Meilleure défense de Premier League en 2018-2019, 2019-2020 et 2021-2022, Liverpool encaisse en moyenne 1,4 but par match cette saison, ce qui en fait la onzième défense du championnat à égalité avec Everton, premier relégable… La bande d’Andy Robertson a déjà encaissé plus de buts en vingt rencontres que sur les 38 journées de l’exercice passé. « Le leadership (défensif) fait défaut, mais je pense vraiment que dans cette situation spécifique, nous aurions pu et dû faire mieux. Nous devons faire mieux dans ces moments-là, a insisté l’entraîneur allemand. Il faut que ça change, je suis désolé. » La disasterclass aurait pu être encore plus impressionnante si Alisson n’avait pas empêché Matheus Cunha de marquer à la suite d’une grossière perte de balle de Matip. Le back four n’est néanmoins pas aidé, là où il n’y a pas si longtemps, il pouvait compter sur le milieu de terrain pour le sécuriser.

Le mal des transports

Alors que les Reds étaient passés maîtres dans l’art de tenir l’entrejeu, leur gegenpressing s’est étiolé pour devenir totalement depressing : moins d’intensité et d’énergie à la perte du ballon, donc une défense plus exposée et davantage de difficultés pour se projeter. Liverpool n’est que onzième au nombre de ballons récupérés dans le dernier tiers cette saison, alors qu’il dominait le championnat sur cet aspect en 2021-2022. Le rendement offensif n’impressionne plus du tout et le vice-champion d’Angleterre reste désormais sur 310 minutes sans marquer en championnat. Darwin Núñez a le mérite de tenter. À l’image des deux arrêts qu’il a imposés à José Sá ce samedi, l’Uruguayen est souvent le plus dangereux de son équipe. Il pèche toutefois encore dans l’efficacité. Sevré de but depuis plus de 500 minutes en Premier League, le fantôme de Mohamed Salah fait de la peine à voir, et la recrue Cody Gakpo n’a pas encore trouvé le bon tempo, pendant que Diogo Jota, Luis Díaz et Roberto Firmino squattent l’infirmerie.

« Nous n’avons aucune cohérence sur 90 minutes, déplore Alisson. Je ne sais pas ce qu’il doit nous arriver pour que nous nous réveillions. Nous venons ici, nous disons que nous devons croire en nous-mêmes, mais nous n’agissons pas comme ça sur le terrain. Nous avons les mêmes joueurs qui ont réalisé tant de grandes choses dans ce club et nous ne sommes pas performants. C’est difficile de dire pourquoi. » Requinqué par ses victoires contre Aston Villa (1-3) et Leicester (2-1) en fin d’année, Liverpool s’était mis à rêver d’une folle remontée. Un espoir vite balayé avec le passage au nouveau calendrier. Les troupes de Jürgen Klopp ont pris une claque en bonne et due forme dès le 2 janvier sur la pelouse de Brentford (3-1), et la joue était encore bien rouge quand Brighton a enchaîné avec une fessée à l’Amex Stadium (3-0). En ajoutant la rouste du jour à Molineux, on obtient un cinglant score cumulé de 1-9 sur les trois derniers matchs des Reds à l’extérieur. Ils n’ont d’ailleurs récolté que huit points en dix déplacements cette saison. En attendant de chasser les nuages, un petit rayon de soleil se distingue à l’horizon : Liverpool jouera son prochain match à Anfield, contre Everton. Après avoir fait une tournée immonde, tout ce qu’on veut, c’est être à la maison.