Quiz : Les XI des demi-finales de l’équipe de France en Coupe du monde

Si le quiz s’affiche mal, vous pouvez vous y frotter en cliquant ici.

Vous avez 100% de bonnes réponses : Vous trichez plus vite que votre ombre.

Vous avez entre 75% et 99% de bonnes réponses : Vous n’avez toujours pas pardonné aux Allemands. Il s’agirait de grandir.

Vous avez entre 50% et 74% de bonnes réponses : Bleu, blanc, rouge, vous êtes François le Français. Vous auriez quand même pu faire l’effort de noter 2-3 joueurs adverses.

Vous avez entre 25% et 49% de bonnes réponses : Ne pas être né avant 1998 n’est en aucun cas une excuse. Vous n’étiez pas né en 800 et pourtant vous savez que c’est l’année du couronnement de Charlemagne, non ?

Vous avez moins de 25% de bonnes réponses : Vous êtes portugais et vous n’avez toujours pas digéré ce penalty sifflé en 2006.

Vous n’avez aucune bonne réponse : Qu’est-ce vous faites là ?