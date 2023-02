Quiz : Buteurs de France-Angleterre

Pour la première fois de leur histoire, la France et l'Angleterre s'affrontent dans un match à élimination directe. Sauf que les deux formations se sont déjà retrouvées à plusieurs reprises en matchs officiels. Et il y a souvent eu des buts. À vous de retrouver les joueurs qui ont fait trembler les filets.

Vous avez 100% de bonnes réponses : Vous êtes Darren Tulett.

Vous avez entre 75% et 99% de bonnes réponses : Comment ça le Tournoi de France n’est pas une compétition internationale ? C’est pourtant le dernier trophée remporté par les Anglais…

Vous avez entre 50% et 74% de bonnes réponses : Ce n’est pas parce que vous mangez des œufs et du bacon au petit déjeuner, que vous buvez du thé et que vous avez vu Peaky Blinders qu’il faut vous prendre pour un Anglais. Vous êtes né à Bergerac pour rappel.

Vous avez entre 25% et 49% de bonnes réponses : Pour vous, le football a commencé avec la Coupe du monde 1998. Pelé, qui ?

Vous avez moins de 25% de bonnes réponses : Pour vous, le véritable Petit Prince n’est pas blond et n’a pas été inventé par Antoine de Saint-Exupéry, mais il est brun et a du génie dans les pieds. Nasrix.

Vous n’avez aucune bonne réponse : Alors non, Vincent Clerc, Maxime Mermoz et Ben Youngs ne rentrent pas. Il n’y a pas qu’au rugby qu’il y a des France-Angleterre.