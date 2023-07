Marseille – Paris 2024 : 1-0, score final

À un an des Jeux Olympiques 2024, Samia Ghali, adjointe au maire de Marseille, figure locale incontournable et proche des South Winners, s’est officiellement inquiétée dans un courrier adressé à Tony Estanguet, président du comité d’organisation des JO (COJO), d’une grave atteinte à l’identité de sa ville : « Dans le cadre des épreuves olympiques (des JO de Paris) que nous accueillerons à Marseille en 2024, celles du football se dérouleront au Stade Vélodrome qui se nommera tout au long de la compétition Stade de Marseille. Un point retient particulièrement notre vigilance et appelle de notre part inquiétude et désaccord profond (….) Il s’agit de l’inscription des insignes Paris 2024 sur la casquette extérieure du Stade Vélodrome.» Elle précise ensuite à l’AFP : « Le Vélodrome est le temple du football à Marseille, avec son club historique. Apposer Paris sur le stade serait très mal vécu par les Marseillaises et les Marseillais. » Avant d’enfoncer le clou sur Twitter d’un ton nettement plus politique : « Protéger l’identité de notre stade, l’histoire de notre club @OM_Officiel, c’est le choix que nous avons fait avec @BenoitPayan en demandant de ne pas apposer #Paris2024sur le toit du stade. » Forcément, dans la foulée, le réseau social s’enflamme. Surtout les comptes de supporters parisiens, d’ailleurs. De bonne guerre ?

L’illusion d’une union sacrée autour des JO 2024

Le poids politique de l’OM et surtout de ses tribunes, réel ou fantasmé, ne constitue pas franchement une nouveauté, surtout depuis les années Tapie. Même Jean-Luc Mélenchon, dont personne n’ignore le peu d’appétence pour le ballon rond, s’était rendu dans les gradins pour asseoir sa stature de député local. Le maire actuel, Benoit Payan, a quant à lui toujours suivi la vie et l’actualité du club avec attention. Il avait même été photographié en train de chanter avec fierté et enthousiasme, dans le virage sud du Vélodrome. Un passion sincère sans doute, et bien utile quand on veut se faire bien voir à Marseille. D’ailleurs, la droite locale et le RN se savent mis sur la touche pour le moment dans ce petit jeu de séduction, et s’ils s’en offusquent régulièrement, c’est certainement davantage par jalousie que par conviction.

Dans le cas des Jeux Olympiques, il n’est pas inutile de rappeler que le Comité International Olympique (CIO) en attribue l’organisation à une ville en particulier : on dit bien Paris 2024, et non France 2024, tout comme on disait Tokyo 2020 ou Rio 2016 et ainsi de suite. Sauf que le coût pharaonique de cet événement, les implications stratégiques pour le pays concerné, ainsi que les contraintes pratiques liées à la tenue de certaines épreuves, tels que les tournois de foot masculin et féminin justement, supposent une répartition nationale et des délocalisations. Pour toutes ces raisons, le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJO) – par ailleurs sous le feu des critiques, tant de la part de la cour des comptes que par des enquêtes du Parquet National Financier – a dû céder sur ses principes. Le COJO a de la sorte assuré à l’AFP « avoir bien identifié la question spécifique du Vélodrome depuis le départ ». Et avec un sens aiguisé du commerce, il explique « travailler avec l’ensemble des collectivités hôtes des Jeux sur la meilleure manière de déployer le « look des Jeux » avec depuis le départ une approche qui offre plein d’adaptations possibles et pour la première fois un look personnalisable pour les villes. (…) Il sera tout à fait possible de ne pas mettre « Paris 2024 » sur lacasquette extérieure du Vélodrome tout en mettant le stade aux couleurs du look des Jeux . » Il s’agit bien entendu de sauvegarder à tout prix l’illusion d’une union sacrée autour des anneaux, qui apparaît de plus en plus une façade lézardée, en témoigne notamment le scepticisme des acteurs institutionnels ou associatifs du 93 devant la réalité de l’héritage olympique pour leur territoire.

Paris 2024 n’est pas le PSG

Bien entendu, au-delà de la récupération politique qui en est faite par les élus locaux, tout le monde peut entendre et comprendre la réticence des Marseillais et Marseillaises à voir un gros panneau Paris sur leur stade de cœur. Elle va également de pair avec leur attachement à conserver l’exclusivité affective d’une enceinte qui a coûté si cher aux deniers publics. Et puis, quelque part, c’est toujours plaisant, et pas si courant, d’admirer le sentimentalisme qui résiste dans certains aspects du football faire plier l’universalisme hypocrite et économique des instances olympiques, non ? Argumenter des heures en expliquant que Paris 2024 n’est pas le PSG, ou autre, ne servirait à rien devant ce mélange des genres, entre ressenti populaire d’un côté et démagogie de circonstance de l’autre. Finalement, gardons surtout en mémoire cette banderole signée par les ultras de Marseille, après les attentats du Bataclan en 2015, déployée sur le boulevard Rabatau : « Nous sommes Paris ».

