Quel est le véritable pouvoir des ultras au sein des clubs ?

Le football est un jeu simple, dont beaucoup parlent, mais un univers complexe que peu connaissent vraiment. Dans Alternative Football , le podcast hors terrain de So Foot, vous en découvrirez les rouages. Un épisode, un invité, 45 minutes d'entretien, temps nécessaire pour redéfinir votre grille de compréhension.

Deuxième partie du grand entretien réalisé avec Nicolas Hourcade, sociologue à l’École centrale de Lyon, spécialiste des supporters de football, et membre de l’Instance nationale du supportérisme (INS), qui, après avoir pris le temps de définir les ultras, de présenter leurs origines et de raconter leur histoire, s’est intéressé pour Alternative Football aux faits d’actualité et a livré sa brillante analyse. Des interdictions de stade des supporters adverses aux difficultés rencontrées par les autorités pour les encadrer, jusqu’au pouvoir (supposé ou réel) des groupes au sein des clubs de L1.

