Neymar, profession second de cuisine

Transfert le plus cher de l'histoire du football, superstar annoncée pour enfin porter le PSG au firmament, Neymar ne semble plus faire partie des patrons du club. Mais est-ce entièrement de sa faute ?

Avec les absences cumulées de Leo Messi et Kylian Mbappé, Neymar était particulièrement attendu ce samedi sur la pelouse de Monaco. Largement diminué, le PSG espérait en effet voir son génie brésilien prendre les choses en main, guider ses coéquipiers et montrer la voie. Au lieu de cela, l’Auriverde a surtout été au cœur de toutes les embrouilles, passant un savon à Vitinha avant de s’accrocher dans le vestiaire avec Luis Campos, le tout au sortir d’une prestation sportive exécrable. En grande méforme depuis la reprise de la Coupe du monde, le Ney n’y arrive pas. Mais la problématique du leadership au sein du vestiaire rouge et bleu ne peut se poser de manière alternative.

Un leader pas né

On le sait, Neymar est venu à Paris pour devenir le numéro un incontesté, l’homme vers lequel tous les regards se tournent et qui porte son équipe vers les sommets. Une situation qui n’aura globalement duré qu’un an, voire quelques semaines, le temps pour Paris d’attirer Mbappé – avant que le Bondynois ne prenne une autre dimension en Russie. Talent générationnel indéniable, le gamin de Santos aura par ailleurs rarement été un leader vocal tout au long de sa carrière. Et ce n’est pas à Paris qu’il s’est mué en un patron tous terrains, capable de rameuter les troupes quand les choses tournent mal. Ce n’est pas vraiment un hasard s’il n’était pas invité au « conseil des sages » mis en place par Thomas Tuchel – à l’inverse d’un tout jeune Mbappé par exemple –, ou s’il ne fait pas partie des vice-capitaines précisés récemment par Christophe Galtier.

Le club de son côté non plus n’a jamais vraiment cherché à faire de Neymar son chef de meute. Certaines attitudes et le manque de régularité sur le terrain, notamment dans les très grands rendez-vous depuis six saisons, y sont-ils pour quelque chose ? Toujours est-il que l’été dernier a marqué une nouvelle rupture, avec la prolongation en grande pompe de… Kylian Mbappé, avant que les dirigeants ne reniflent le marché pour une potentielle séparation. Loin des débuts tout sourire, la relation entre les deux hommes en a d’ailleurs pris un coup, à l’image de la petite dispute autour du penalty à tirer contre Montpellier, en août. « C’est la sixième année avec Neymar. On a toujours eu une relation comme ça, basée sur le respect, mais parfois avec des moments plus froids et plus chauds, venait – partiellement – désamorcer Mbappé quelques jours plus tard avant de jouer la Juve. C’est la nature de notre relation qui est comme ça. J’ai beaucoup de respect pour le joueur qu’il est. Quand tu as deux joueurs qui ont des caractères forts comme ça, tu as des moments comme ça, mais c’est toujours dans le respect et dans l’intérêt du Paris Saint-Germain. »

Lieutenant en herbe

À l’image des superteams en NBA, construites autour de plusieurs stars, Neymar n’est-il pas désormais plutôt un lieutenant au service de Mbappé et Messi ? L’arrivée de son ami argentin n’a fait que renforcer cette impression d’une prépondérance en baisse dans le jeu parisien. Surtout que l’ancien Barcelonais s’est peu à peu rapproché de Mbappé, les deux hommes prenant la direction des opérations offensives. Voilà désormais le natif de Mogi das Cruzes troisième roue du carrosse. Il n’empêche, c’est dans ce rôle que Neymar a vécu l’une de ses plus belles périodes au pied de la tour Eiffel en début de saison, certes en vue de la Coupe du monde.

Avoir une vraie préparation l’été dernier lui a fait le plus grand bien, en plus d’un Christophe Galtier qui a clamé haut et fort compter sur lui dès son arrivée. « Je lui ai dit que j’étais très heureux d’être son entraîneur. C’est la première des choses. Ensuite, je lui ai dit que j’avais lu beaucoup de choses, mais que j’étais ici sans aucun a priori. Que j’allais juger sur pièce, assurait en juillet dernier le nouveau boss auprès de RMC. Il y a une prise de conscience de sa part et de son organisation autour de lui. Évidemment, il y a aussi cet objectif Coupe du monde. » Depuis le tournoi qatari en revanche, la situation paraît moins lisible, entre blessures et prestations indignes de son statut, aussi entamé soit-il. Après la victoire contre Toulouse, Galtier affirmait vouloir que tout passe par Messi, à quelques jours du retour de son n°10. Pas sûr que le plan de départ ait été le même à Monaco, une fois le septuple Ballon d’or à son tour sur le flanc.