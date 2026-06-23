- Mondial 2026
- Gr. I
- France-Irak (3-0)
Les notes des Bleus contre l'Irak
Portés par un Kylian Mbappé toujours aussi tranchant et un Ousmane Dembélé enfin buteur en grande compétition, les Bleus n'ont fait qu'une bouchée de l'Irak.
Gardien
Mike Maignan
Sous sa barre transversale, il était protégé de la pluie, pas de l’ennui.
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Défenseurs
Jules Koundé
Didier Deschamps a trouvé le moyen de le refaire passer défenseur central : interdiction de monter dans son couloir droit. Remplacé par Malo Gusto (83e).
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Dayot Upamecano
Tellement effrayant que les attaquants adverses préfèrent sortir à la première pause fraîcheur.
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William Saliba
Un joli contrôle en porte manteau à la demi-heure de jeu, le même que celui où il accroche ses vis à vis par le colbac.
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Lucas Digne
Même avec ces trombes d’eau, il n’a rien laissé passer. Lucas digue.
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Milieux
Manu Koné
Aurélien Tchouaméni a fait du vélo en veille de match et il pourrait bien finir par préparer le Tour de France si Big Manu continue sur cette lancée.
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Adrien Rabiot
Le meilleur sous mèches blondes, c’est lui !
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Attaquants
Ousmane Dembélé
Sur son côté droit détrempé après la pause, il a marché sur l’eau, littéralement. Remplacé par Désiré Doué (68e).
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Michael Olise
Il y a plusieurs grandes lois dans le sport : Stephen Curry va mettre un 3 points, Louis Bielle-Biarrey va planter un essai, Pierre Rolland va attaquer, et désormais, Michael Olise va faire une passe dé. Remplacé par Rayan Cherki (68e).
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Bradley Barcola
Et si le costume de supersub lui convenait finalement mieux ?
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Kylian Mbappé
100 sélections, 60 buts. Ou l’inverse peut-être. Il fait tourner la tête. Remplacé par Marcus Thuram (90e).
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Par Julien Faure