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Les notes des Bleus contre l'Irak

Par Julien Faure
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Les notes des Bleus contre l'Irak

Portés par un Kylian Mbappé toujours aussi tranchant et un Ousmane Dembélé enfin buteur en grande compétition, les Bleus n'ont fait qu'une bouchée de l'Irak.

Gardien

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Mike Maignan

Sous sa barre transversale, il était protégé de la pluie, pas de l’ennui.

Note de la rédaction 5/10
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Défenseurs

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Jules Koundé

Didier Deschamps a trouvé le moyen de le refaire passer défenseur central : interdiction de monter dans son couloir droit. Remplacé par Malo Gusto (83e).

Note de la rédaction 3/10
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Dayot Upamecano

Tellement effrayant que les attaquants adverses préfèrent sortir à la première pause fraîcheur.

Note de la rédaction 7/10
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William Saliba

Un joli contrôle en porte manteau à la demi-heure de jeu, le même que celui où il accroche ses vis à vis par le colbac.

Note de la rédaction 7/10
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Lucas Digne

Même avec ces trombes d’eau, il n’a rien laissé passer. Lucas digue.

Note de la rédaction 6/10
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Milieux

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Manu Koné

Aurélien Tchouaméni a fait du vélo en veille de match et il pourrait bien finir par préparer le Tour de France si Big Manu continue sur cette lancée.

Note de la rédaction 7/10
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Adrien Rabiot

Le meilleur sous mèches blondes, c’est lui !

Note de la rédaction 6/10
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Attaquants

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Ousmane Dembélé

Sur son côté droit détrempé après la pause, il a marché sur l’eau, littéralement. Remplacé par Désiré Doué (68e).

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

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Michael Olise

Il y a plusieurs grandes lois dans le sport : Stephen Curry va mettre un 3 points, Louis Bielle-Biarrey va planter un essai, Pierre Rolland va attaquer, et désormais, Michael Olise va faire une passe dé. Remplacé par Rayan Cherki (68e).

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

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Bradley Barcola

Et si le costume de supersub lui convenait finalement mieux ?

Note de la rédaction 4/10
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Kylian Mbappé

100 sélections, 60 buts. Ou l’inverse peut-être. Il fait tourner la tête. Remplacé par Marcus Thuram (90e).

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Par Julien Faure

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