Lionel Messi, ultras de l'OM, Patrick Vieira... Découvrez la collection photos du mois de février !

#1 – Lionel Messi avec la Coupe du Monde, 2022

Ça y est ! On peut maintenant le dire sans sourciller, « la Pulga » a fini le jeu. Ça fait maintenant 1 an qu’on a tous pu se remettre de la défaite de la France en finale du Mondial qatari, il est l’heure d’être objectif et de reconnaître que cet homme règne en maître sur ce sport. Ce n’était pourtant pas si bien parti avec une défaite contre l’Arabie Saoudite en début de tournoi mais l’Argentin a su relever la tête et guider tout un pays vers le graal ultime, le seul trophée qui lui manquait au sein de son stratosphérique palmarès. Et avec une performance XXL en finale, signant un doublé au passage, il a permis à tout un peuple de connaître de nouveau le goût de la victoire, 36 ans après son dernier sacre.

#2 – Célébration de Djorkaeff et Vieira face à l’Espagne, 2000

L’Euro 2000, souvenir mémorable… La France tout juste championne du monde arrive en tant qu’ultra favorite dans la compétition, arborant un effectif complet, de Barthez à Trezeguet en passant par Zidane et Henry. La France déroule jusqu’à cette rencontre contre l’Espagne en quart de finale. Et quel match ! Après un somptueux coup franc de Zidane pour ouvrir le score, les Espagnols égalisent sur pénalty à la suite d’une faute de Thuram sur « ce diable » de Munitis. Mais les Bleus se remobilisent et dans la foulée du pénalty, Patrick Vieira étrangement esseulé lance parfaitement Youri Djorkaeff qui crucifie les espoirs des Ibères (2-1). Et s’en va fêter son but tel un torero au poteau de corner. En toute fin de match, les Espagnols obtiennent de nouveau un pénalty et peuvent revenir dans la course mais Raúl le manque. Tout le monde connaît la suite : une finale d’anthologie contre les Italiens et un doublé historique à la clé !

#3 – Le Vélodrome et le capo marseillais sous les fumigènes, 2023

La ferveur marseillaise est un exemple à montrer dans toutes les écoles de supporters… On se rappelle ainsi tous de l’ambiance au stade Vélodrome lors de la demi-finale retour de la Ligue Europa contre le RB Leipzig et les visages des joueurs lorsqu’ils sont entrés dans une enceinte déjà pleine 2 heures avant le coup d’envoi. Alors bien sûr, même dans un match de championnat de Ligue 1 contre Troyes comme ici lors de la 31ème journée de la saison 2022/23, les ultras marseillais savent enflammer un stade, fumigènes et mégaphones à la main.

#4 – La Coupe du Monde de football est française, 2018

Chacun/e d’entre vous se rappelle forcément d’où et avec qui il était lors du deuxième sacre mondial de l’équipe de France en 2018. Pas forcément favori au début du tournoi, la France a su se hisser en finale grâce notamment à un Kylian Mbappé jeune, plein d’insouciance, qui avait terrorisé la défense argentine en 8ème de finale, grâce à un Griezmann passeur et buteur face à l’Uruguay, grâce à Umtiti danseur en demie contre la Belgique et un peu toute l’équipe en finale contre la Croatie. L’équipe de France se retrouve donc sur le toit du monde et peut à nouveau, 20 ans après, soulever cette magnifique coupe tant convoitée, sous la pluie moscovite. Ici, Corentin Tolisso.

Franz Beckenbauer fut une figure iconique du football allemand et mondial, illustre défenseur de la Mannschaft. « Der Kaiser » a remporté une Coupe du Monde et un Euro. S’ajoute à cela un triplé en Coupe des Clubs Champions, l’ancêtre de la Ligue des Champions. Parti en début d’année, il était obligatoire pour la boutique So Foot de rendre hommage à ce merveilleux footballeur (à notre façon, toujours !)

